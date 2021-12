Nubank alcanzó un valor de mercado cercano a los US$48.000 millones

Nu Holdings Ltd., Nubank, ahora la compañía financiera más valiosa de América Latina, subió un 15 % en su debut comercial después de recaudar 2.600 millones de dólares en una oferta pública inicial en Estados Unidos.

Las acciones del banco digital brasileño, cuyos patrocinadores incluyen a Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, comenzaron a cotizar el jueves a 11,25 dólares después de venderse a 9 dólares cada una en la opi.



Las acciones cerraron a 10,33 dólares en Nueva York, lo que le dio a la compañía un valor de mercado cercano a los 48.000 millones de dólares. Eso supera la capitalización de mercado de 37.000 millones de Itaú Unibanco Holding SA, anteriormente la compañía financiera más valiosa de la región.



Contabilización de opciones sobre acciones para empleados y unidades de acciones restringidas, Nubank, fundado en 2013 por el colombiano David Vélez, el estadounidense Edward Wible y la brasileña Cristina Junqueira, tiene un valor completamente diluido de más de 50.000 millones de dólares.



Nubank vendió 289 millones de acciones el miércoles después de ofrecerlas a un precio de entre 8 y 9 dólares, un rango que se había reducido la semana pasada.



Berkshire compró el 10 % de esas acciones, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificado porque no era público.



Berkshire había invertido en Nubank en junio, tomando una participación de 500 millones de dólares que valora a la compañía en 30.000 millones de dólares, dijo una persona familiarizada con el asunto en ese momento.



Sequoia Capital, que invirtió 1 millón de dólares en Nubank en 2013, en una ronda de semillas, ahora tiene una participación por valor de 8,2 mil millones, según las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.



Otros accionistas importantes son DST Global, Tencent y Tiger Global.



BLOOMBERG