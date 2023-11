¿Qué necesita el mercado laboral, según el hombre más rico de Colombia?

David Vélez ha sido uno de los empresarios colombianos que mayor éxito ha logrado en tan corto tiempo, y además en Brasil, el país más poderoso de Latinoamérica y plantando competencia a gigantes de la banca regional.





¿Consideró que en apenas una década su marca estaría rondando los 100 millones de clientes?

Ni en mis sueños más locos. Teníamos una visión clara, pero no imaginamos lo exponencial que podría ser ese crecimiento. Nuestra primera meta fue lograr un millón de clientes en cinco años, ese objetivo lo logramos en solo dos. Posteriormente, aumentamos la apuesta y nos propusimos conseguir 10 millones de usuarios en otros cinco años, y tuvimos la fortuna de volver a superar esa meta en otros dos años.



Hoy puedo decir que Nu está en una notable trayectoria ascendente, demostrando un desempeño operativo robusto, un crecimiento continuo y una rentabilidad cada vez más sólida. Llegamos a 90 millones de clientes en octubre y logramos unos ingresos récord para el trimestre, superando la marca de los US$2.000 millones.

Lo que no ha cambiado es nuestra ambición de ser una de las compañías más influyentes de América Latina y mejorar la calidad de vida de las personas.



¿Cuál es el próximo paso de la marca?

Nuestra meta es tener una plataforma completa de servicios financieros en Colombia en los próximos años, similarmente como ya tenemos en Brasil. Nuestro próximo paso en esa dirección es el lanzamiento de cuenta de ahorros, la NuCuenta, con la cual esperamos continuar consolidando nuestra operación y posicionamiento como la compañía líder en servicios financieros digitales en el país. NuCuenta nos permitirá acelerar el crecimiento y ofrecer aún una mejor experiencia a nuestros clientes.



A nivel global, seguiremos creciendo en diferentes verticales como préstamos personales, marketplace e inversiones, los cuales son productos más nuevos en nuestro portafolio y con los cuales tenemos mucho mercado por ganar.

Nubank es un proyecto de vida y lo veremos crecer por muchas décadas.



¿Cree que el futuro de la banca es digital?

Sin duda. Hemos demostrado en Brasil que el modelo de banca digital no solo logra crear una de las mejores experiencias de servicios financieros para los consumidores, pero también lo hace con un costo operacional que es 90% menor que los bancos tradicionales. Eso se traduce en menores comisiones y tasas de interés. Dada esa ventaja, estamos convencidos que el futuro global de servicios financieros es de empresas digitales

¿En qué sectores cree que hay oportunidades para los que quieran emprender un negocio?

Todas las industrias están abiertas a la reinvención por medio de canales digitales y especialmente inteligencia artificial. Grandes oportunidades están en sectores de educación, salud, servicios financieros y telecomunicaciones, servicios que hoy son generalmente dominados por grandes oligopolios que no sirven bien al consumidor.



¿Qué les falta a economías como la colombiana para dar un salto cualitativo?

Para ser partícipes de esta revolución digital, necesitamos cientos de miles programadores de software, diseñadores, analistas de machine learning, y todas las otras funciones relacionadas al proceso de creación de productos digitales. En Colombia todavía estamos formando muchos contadores, administradores, abogados, y necesitamos muchos más ingenieros y ¡emprendedores!.



Usted es catalogado como uno de los colombianos más ricos...

No es algo en lo que piense mucho. Lo que sí me ha generado es un gran sentido de la responsabilidad y me ha dado la oportunidad de invertir en cambiar la vida de otras personas y generar impacto positivo en la sociedad a través de la filantropía, apostando a la educación y el desarrollo de los más jóvenes.



¿Qué características deben ser indispensables para un líder?

El liderazgo efectivo comienza cuando un líder se ve como un agente de su entorno y creador de la realidad que quiere ver, y no como una víctima del statu quo o de la inercia que muchas veces nos inmoviliza. Eso lo lleva a tener visión sobre el futuro, que para ejecutarla requiere la capacidad de movilizar y motivar grupos de personas diversas. Es indispensable tener líderes que jueguen respetando las reglas de juego, con integridad y ética, pues solo de esta forma se crean las bases para una construcción de largo plazo.



(Vea: Pese a resultados de bancos del país, deterioro de cartera se frenó).





