Nuestra meta final es que el cigarrillo desaparezca: Philip Morris

Mikael Franzon, consejero médico senior de Philip Morris, la tabacalera más grande del mundo, habló con Portafolio.co en el Foro Global sobre Nicotina y Tabaco, en la ciudad de Washington DC, sobre cómo la compañía trabaja para reducir los daños en los fumadores.



¿Qué está haciendo Philip Morris para reducir los daños del cigarrillo en los fumadores?



Como compañía hemos estado muy interesados, por más de 20 años, en este aspecto. Descubrimos que el daño ocurre cuando hay la combustión (quema) del tabaco a altas temperaturas. A casi 900 grados centígrados se liberan muchos de los tóxicos del tabaco, que es lo que causa el daño en el organismo.



Descubrimos, con un equipo de más de 400 científicos y una inversión en investigación de 6.000 millones de dólares, que entre más baja la temperatura para el tabaco más bajo el nivel de daño que el fumador tiene. Calentar el tabaco en lugar de quemarlo es una manera de reducir daños.



¿Qué diferencia hay entre el cigarrillo electrónico (vapeo) y el iqos?



Desarrollamos el cigarrillo electrónico que solo calienta nicotina líquida, no la quema, a una temperatura de unos 400 grados centígrados. Este no quema tabaco, que es de donde vienen los tóxicos que tanto afectan al organismo, pero la nicotina la obtenemos del tabaco.



Y el iqos, que calienta tabaco enrollado en papel, no produce los efectos que causa la quema del tabaco.



¿Qué hace la compañía para reducir el número de fumadores en el mundo?



Se calcula que hay unos 1.100 millones de fumadores, el 80% de ellos quiere dejar de fumar, el 55% lo intentan y solo lo logran el 6% o 7%, por lo que se necesitan mejores alternativas para la gente que no puede dejar de fumar.



Nuestro consejo como compañía es que si usted nunca ha fumado no comience con ningún producto, y si fuma deje de fumar. La mejor manera de reducir las enfermedades relacionadas con el fumar es dejar de fumar y si no puede cámbiese al cigarrillo electrónico o al iqoz, que reducen los efectos para los fumadores.



¿Quiere Philips Morris que desaparezcan los cigarrillos tal y como los conocemos?



Como compañía estamos tratando que los cigarrillos sean obsoletos pero no podemos hacerlo solos. Tenemos que tener el apoyo de los reguladores, las organizaciones de salud y también de los competidores porque ellos siguen ofreciendo lo mismo.



La meta final es llegar a ese punto, y entre más tengamos productos alternativos más probabilidades que la gente no consuma cigarrillos.



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co

Washington DC.