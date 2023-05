Lanzan prototipo de batería de litio que se carga en 3 minutos

La empresa Prieto Battery, que se enfoca en desarrollar baterías iones de litio, dio a conocer el prototipo de una nueva batería interdigitada 3D que carga en tres minutos y puede utilizarse en condiciones climáticas adversas.



La empresa fue fundada en Colorado (Estados Unidos) hace más de diez años, por Amy Prieto, doctora en Química de la Universidad de California y Berkeley.



“Desde el primer día di prioridad a la fabricación antes que al diseño de la batería, y sabía que para reimaginar la batería primero tendríamos que simplificar la producción para ampliarla de forma rápida, eficiente y asequible”, aseguró Prieto.



El producto fue fabricado “con materiales sostenibles de bajo costo y mediante un proceso sencillo y escalable”, aseguró la compañía. Los equipos utilizados en la producción son de bajo costo.



Actualmente, la empresa se centra en comercializar el producto, el cual se destaca por sus bajos costos gracias a las tasas de rendimiento, al proceso de fabricación y a los productos de bajo costo, lo que hace de esta nueva batería un producto más rentable que las baterías tradicionales.



Prieto Baterry realizó varias pruebas para acreditar las características de su batería, antes de sacarla a mercado.



Características de la batería

Estas son las particularidades de la nueva batería:



- Tecnología 3D interdigitada. Las baterías actuales utilizan una arquitectura 2D. En ellas la energía sólo puede fluir en una dirección a través de un plano bidimensional. Los recorridos de energía, es decir de los iones, provocan una carga lenta.



La novedad con este producto es que “el núcleo de la batería parece una fina esponja de cobre, y los iones solo tienen que viajar de una hebra a la siguiente, una fracción de la distancia en las baterías 2D tradicionales”.



La arquitectura de la batería es diferente a las convencionales. Por ello, proporciona cinco veces la densidad de potencia (tasa de descarga de 20C) y hasta tres veces la densidad de energía de las baterías 2D convencionales. Y es adaptable: puede utilizarse para vehículos eléctricos, herramientas eléctricas, dispositivos médicos, teléfonos móviles y pequeños electrodomésticos.



- Es no inflamable. El diseño garantiza que el producto no es inflamable ni combustible. “La batería de Prieto funciona de forma segura y no se incendia como las baterías tradicionales de iones de litio”, resaltó la compañía. Y añadió: “La arquitectura 3D y los materiales que utilizamos garantizan que nuestras baterías no experimentan fugas térmicas ni incendios, lo que da tranquilidad a los consumidores”.



- Carga hiper-rápida. La batería se carga completamente en tres minutos.



- Funcionamiento en condiciones extremas. Este producto funciona y se carga a 30 grados centígrados o más. Incluso, es segura hasta los 100 grados.



“El pasado invierno, cuando el frío extremo azotó Norteamérica, muchas personas se quedaron varadas con sus vehículos eléctricos. Nuestra batería les permitiría seguir funcionando y cargándose, infundiendo confianza a los conductores para que transiten incluso en temperaturas extremas”, explicó la empresa.



Conozca más sobre la empresa y sus productos en prietobattery.com.



PORTAFOLIO