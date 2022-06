Nueva junta de Grupo Sura decide si vende Grupo Argos

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos y Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de la misma compañía, quienes hacían parte de la Junta Directiva del Grupo Sura como miembros patrimoniales, renunciaron y fueron reemplazados por otros dos miembros con ese título, Luis Javier Zuluaga Palacio y Pablo Londoño Mejía.



De la misma manera, la abogada María Carolina Uribe y el ex Canciller, Jaime Bermúdez, que eran miembros independientes a nombre del GEA, fueron reemplazados por Sebastián Orejuela Martínez y Luis Santiago Cuartas Tamayo.



Esos movimientos, sumados al de la semana pasada en el que Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa salió de la Junta Directiva de Grupo Argos para darle paso a Ángela María Tafur, a nombre del Grupo Gilinski, constituyeron el tercer cambio en la Junta en seis meses.



La nueva Junta de Grupo Argos quedó conformada por Luis Javier Zuluaga Palacio, Pablo Londoño Mejía, Gabriel Gilinski Kardonski y Ángela María Tafur Domínguez, como miembros patrimoniales y Sebastián Orejuela Martínez, Luis Santiago Cuartas Tamayo y José Luis Suárez Parra como independientes.



Esa Junta Directiva estará para el periodo comprendido entre el 22 junio de 2022 y marzo de 2024.



En la asamblea extraordinaria no se hizo presente Gabriel Gilinski, miembro patrimonial, ni Jaime Gilinski, quienes estuvieron representados por un apoderado, pero sí estuvieron Ángela María Tafur y José Luis Parra.



Este jueves se realizará una nueva asamblea de accionistas de Grupo Sura, en la que se decidirá si la compañía vende o no en la oferta pública de adquisición (opa) por Grupo Argos.



Se estima que los nuevos miembros de la Junta de Grupo Sura, desde el lado del GEA, ya no tendrán impedimientos para pronunciarse frente a la propuesta del Grupo Gilinski para que vendan la participación accionaria que tiene la compañía en Grupo Argos.

Ayer, en la segunda de diez jornadas de la opa por el Grupo Argos, en la que el Grupo Gilinski busca adquirir entre el 26 y el 32,5% de participación accionaria, se hicieron presentes las primeras 11 aceptaciones a la operación en la que plantean vender 31.853 acciones, es decir el 0,01% de lo que busca comprar.



