Estas son las nuevas ofertas y tarifas para el equipaje de bodega en vuelos Wingo

Wingo, la aerolínea de bajo costo, ha anunciado una serie de cambios significativos en su oferta de servicios adicionales y en sus tarifarias. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de su producto y satisfacer aún más las diversas expectativas de sus pasajeros.



Jorge Jiménez, VP Comercial y de Planificación de Wingo, afirmó: "Somos conscientes del entorno altamente competitivo en el mercado aéreo colombiano. Por eso, desde Wingo estamos introduciendo mejoras que van más allá de nuestra red y nuestra puntualidad. Estas nuevas alternativas en nuestro producto nos permitirán seguir siendo la aerolínea de bajo costo con la operación más sólida y relevante en Colombia".



Así, entre los cambios anunciados, destacan:



1. Aumento de peso para equipajes en bodega: a partir de ahora, los pasajeros de Wingo que adquieran equipaje en bodega podrán disfrutar de tres kilos adicionales, elevando el límite total a 23 kg por maleta. Esta modificación, sin costo adicional, se empezó a aplicar a todos los vuelos de la aerolínea a partir del 6 de febrero de 2024.



2. Nueva tarifa Go Standard: la aerolínea introdujo una nueva tarifa diseñada para aquellos pasajeros que desean incluir solo un artículo personal y una maleta de cabina de 12 kg en su experiencia de viaje. Esta opción ya está disponible en todas las 37 rutas de la red de Wingo.

3. Flexibilidad en todas las familias tarifarias: la compañía ofrece flexibilidad en sus tarifas con la opción Flex – 1, que permite a los pasajeros realizar cambios sin penalización hasta 15 días antes del vuelo, aplicable a las familias tarifarias Go Basic, Go Standard y Go Plus.



Además, para la opción tarifaria más completa, Go Extra, se introduce WingoFlex, que permite cambios ilimitados hasta 24 horas antes de la salida del vuelo, también sin costo adicional.



De acuerdo con la empresa, "estos cambios reflejan el compromiso de Wingo de mejorar constantemente su oferta para satisfacer las necesidades cambiantes de sus pasajeros y mantenerse como una opción atractiva en el competitivo mercado aéreo colombiano".



