Nuevas pólizas para bicicletas y patinetas, apuesta de Zurich.

Aunque en países como Colombia es obligatorio el pago de un seguro de vehículos, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), el 53% de las personas evade este compromiso, sin embargo, hay quienes prevén estas situaciones o pagan más pólizas de respaldo para sentirse respaldados.



En entrevista con Portafolio, Juan Carlos Realphe, presidente de Zurich Colombia, explicó cómo esta tendencia de adquirir seguros para autos, bicicletas o incluso para viajeros en transporte público está en auge, así como las dinámicas del mercado.



¿Cómo les ha ido con este producto?



Empezamos hace siete años en el país, sin embargo, al comienzo no vendíamos seguros para automóviles.



Hasta 2019 consideramos esta póliza, el producto estuvo en pandemia y fueron grandes retos, eso sin contar que estaba cuando había variedad en la oferta, eso nos obligó a traer una propuesta de valor al mercado diferenciada.



¿Qué hace al producto distinto frente a otros?



Es 100% digital, pero lo que no tenía nadie en el mercado es un seguro modular, casi todos poseen una cobertura básica, en el caso de nuestro de producto no hay cobertura básica, el asegurado puede comprar la cobertura que quiera y armarlo como quiera.



Además, tiene un ingrediente que nadie más lo tenía en ese momento y es que nuestro producto no solamente cobija al vehículo, con las necesidades de las personas en nuestro país, con las restricciones usan otras formas de movilidad como la patineta, la bicicleta y el transporte público, es así como comprando un seguro con nosotros, la póliza se extiende a esos espacios.



¿Cómo funciona el cubrimiento de esta póliza?



Por ejemplo, si la persona se va de un lado a otro en servicio público y tiene un accidente, esa cobertura que tiene por haber comprado la póliza de autos con Zurich se extiende a ese evento, lo que esa persona necesite en gastos para ir a una clínica, para que lo atiendan, para que se recupere luego del accidente, y esta cubierto sin necesidad de que vaya en su vehículo.



En el caso de las patinetas, o bicicletas ya sea alquilada o propia, la cobertura tanto de accidentes personales como la de cobertura de responsabilidad civil, es decir daños a terceros, aplica también.



¿Cómo les va con el producto únicamente para patinetas o bicicletas?



Bastante bien, de hecho tenemos alianzas con almacenes de patinetas o bicicletas y ya salen con el seguro Zurich, cubriendo el hurto o los daños. La póliza puede ir desde $300.000 hasta $1.500.000.



¿Cómo han estado las ventas?



Desde mayo de 2020 donde finalmente se consolidó esta póliza hasta marzo de 2021, es decir, en 10 meses fue un proceso muy lento, era lógico, las personas no sacaban los vehículos, no se podían usar, en ese periodo de tiempo vendimos al rededor de 700 pólizas, una cifra corta.



Después a marzo de 2022, 12 meses después, se han colocado 8.100 pólizas, es decir más de 8.000 personas se ha asegurado con nosotros.



Sigue siendo una cifra muy pequeña, pero apenas vamos arrancando en este mercado. En el segmento corporativo somos muy conocidos pero en líneas individuales, no mucho. Hemos venido trabajando en eso, en que las personas conozcan la marca.



¿Cuáles son las expectativas para 2022?



Aunque las cifras son alentadoras, esperamos cerrar el año con 20.000 clientes asegurados.



