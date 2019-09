Nuevo Centro de Innovación de DHL: apuesta para mejorar

En búsqueda de nuevas maneras para adaptar la tecnología para mejorar los procesos dentro de la empresa y brindar mayores alternativas a sus clientes, DHL, una de las compañías líderes en el mercado de logística de envíos en el mundo, lanzó el Centro de Innovación de las Américas, ubicado en Illinois (EE. UU.), y que se une a los otros dos, en Alemania y Singapur, que han sido lanzados por ellos.



El centro, de más de 8.000 metros cuadrados, pretende convertirse en una plataforma para que de la mano de los clientes, socios tecnológicos y la misma academia se creen soluciones a la medida de las necesidades de la compañía o requerimientos especiales de los mismos usuarios.



(DHL fortalece su servicio de entregas rápidas con Colombia).



“Queremos aprovechar el poder de la innovación para servir a los clientes y jugar un papel activo en la configuración del futuro de la logística”, expresó Ken Allen, CEO de DHL de Soluciones eCommerce, durante la inauguración.



Este proyecto hace parte de la inversión de 300 millones de dólares en innovación que ha realizado DHL desde 2018 para mejorar los procesos dentro de la empresa, que realiza el 80 por ciento de sus operaciones laborales de forma manual.



La apuesta es buscar, a través de la tecnología, esas herramientas que permitan sistematizar de una mejor manera los trabajos desarrollados y hacer uso de las nuevas tendencias que ya están a la mano.



De esta manera lo expresó Matthias Heutger, director global de Innovación y Desarrollo Comercial de DHL, quien señaló que estos espacios pretenden proporcionar plataformas “para comprender las tendencias emergentes y descubrir ideas con el potencial de impulsar los impactos comerciales del mundo real”.



Todo esto hace parte de la estrategia de la compañía, que está utilizando herramientas de inteligencia artificial, internet de las cosas, análisis de big data y realidad aumentada, como el uso de gafas inteligentes en sus empleados, para mejorar el proceso de selección de paquetes y embalajes en los envíos.



“Si no innovamos lo más rápido que podamos, otros lo harán”, expresó Ken Allen, quien manifestó que en medio de todos estos desarrollos se busca la meta de ser en el 2050 una compañía con cero emisiones, con flotas de vehículos verdes, en donde no descartan en un futuro, no tan lejano, el uso de aviones eléctricos. “La innovación ha sido una fuerza impulsora para DHL desde su creación en 1969”, agregó.



‘INNOVATION CORNER’ EN COLOMBIA



En el lanzamiento del Centro de Innovación de las Américas, DHL también manifestó la creación en los próximos meses de un ‘Innovation corner’ en Colombia, el cual tendrá relación con los otros que están ubicados en México, Chile y Brasil, y con el nuevo centro en Illinois.



“Lo que buscamos con estos puntos es conectar la innovación que estamos viendo a nivel global y regional con las realidades de nuestros negocios. En el caso de Colombia, este se conectará con los otros ‘Innovation corner’ que tenemos en la región, donde dichas innovaciones ya estén puestas en marcha. También con el Centro de Innovación para las Américas que lanzamos en Chicago y con las operaciones que estamos realizando en el país”, dijo Javier Bilbao, CEO DHL Supply Chain para Latinoamérica.



En este sentido, Bilbao explicó que uno de los objetivos principales de esta iniciativa es “mostrar a los clientes cómo se puede evolucionar en temas de robótica dentro de las operaciones, ayudar a nuestros empleados a verlo en práctica y querer replicar después en sus operaciones. Así mismo, queremos tener esa conexión con la comunidad de startups que existen en Colombia y ayudar en el desarrollo de nuevas ideas”.



“Esto no es solo para empleados y clientes, sino también para la comunidad de startup que existen en la región, para que puedan a través del ‘Innovation corner’ experimentar con ideas que tienen ellos, ver si lo pueden poner en práctica y aprovechar una base, como la que tiene DHL, para desarrollar el producto de innovación”, afirmó Bilbao.



En este sentido, expresó el ejecutivo de DHL, también se busca que este ‘Innovation corner’ permita acoger ideas externas para validarlas con los equipos de trabajo sobre cómo puede ser su implementación.



“Hay personas que están en contacto con esas innovaciones y haciendo que se identifiquen oportunidades de acelerar el proceso, a esto, de hecho, lo llamamos digitalización acelerada, que es ayudar a que más rápido se implementen estas tecnologías en nuestro día a día”, expresó Bilbao, quien detalló el gran interés de la compañía por Colombia, el cual es el tercer mercado en la región para ellos, después de México y Brasil, y por el amplio crecimiento en eCommerce.



María Fernanda Arbeláez M.

Especial para Portafolio