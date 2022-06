Se presentó al mundo el nuevo Peugeot 408

El Peugeot 408 se distingue por su dinámica carrocería fastback y por su diseño inconfundible, pero también por un enfoque que se aleja de todas las categorías conocidas.



El corte invertido del parachoques trasero sorprende y confiere al perfil un aspecto fuerte. El nuevo Peugeot 408 destila una sensación de solidez gracias a sus grandes ruedas de 720 mm de diámetro y las icónicas llantas de 20 pulgadas presentan un diseño geométrico disruptivo.



Con una longitud de 4,69 m sobre una distancia entre ejes de 2,79 m, ofrece una notable habitabilidad en la segunda fila, con un espacio para las rodillas de 188 mm. El maletero es también generoso con un volumen de 536 litros, ampliable hasta 1.611 litros cuando se abaten los respaldos de los asientos traseros. La altura es de 1,48 m lo que permite dibujar una carrocería fina y elegante. Con ello se consigue la mejor eficiencia aerodinámica.



Asistidos por 6 cámaras y 9 radares, los sistemas de ayuda a la conducción proporcionan tranquilidad y seguridad. Se incluyen: regulador de velocidad adaptativo con función Stop and Go, sistema de visión nocturna (Night Vision) que permite alertar de la presencia de animales, peatones o ciclistas en la calzada antes de que aparezcan iluminados por el haz de los faros, control del ángulo muerto de largo alcance (75 metros) y alerta de tráfico trasero que detecta potenciales peligros al circular marcha atrás.



La oferta de motores para el Peugeot 408 incluye dos versiones híbridas enchufables de 180 y 225 CV y una versión de gasolina de 130 CV. Los tres motores se ofrecerán combinados con una caja automática de 8 velocidades EAT8. Unos meses más tarde se lanzará una versión 100% eléctrica.



La eficiencia ha sido un aspecto central en el desarrollo del Peugeot 408 puesto que la combinación de los esfuerzos en materia aerodinámica, de reducción del peso (a partir de 1.396 kg) y de motores de bajas emisiones significa que el vehículo puede presumir de un consumo medio de energía notablemente bajo (bajo homologación), tanto para los híbridos como para la versión de gasolina de 130 CV.



El nuevo Peugeot 408 llegará al mercado de Europa a principios del año 2023 y para Colombia aún no hay fecha.

