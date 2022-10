Netflix estrena plan con publicidad: precio y países en donde aplicará

La compañía distribuidora de películas y series de televisión a través de internet Netflix anunció este jueves que a partir del próximo 10 de noviembre lanzará una suscripción a 5,49 euros (24.600 pesos colombianos) con anuncios de publicidad.

Se trata del plan 'Básico con anuncios', que estará disponible en 12 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido, según informó el portavoz de Netflix Greg Peters en una rueda de prensa telemática.



(Lea: ‘Streaming’ añadiría 475 millones de usuarios en el mundo).



A España llegará el 10 de noviembre a las 17:00 horas. El 1 de noviembre estará ya disponible en Canadá y México; el 3 de noviembre, a Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Australia, Corea del Sur y Japón.



Según detalló, este nuevo plan ofrecerá todas las funciones del plan básico de Netflix, aunque con algunas diferencias: habrá una media de 4-5 minutos de anuncios por hora así como un número limitado de películas y series no disponibles debido a restricciones de licencias en las que la compañía está trabajando.



El portavoz de la compañía recalcó además la "oportunidad magnífica" que supone para los anunciantes de publicidad "al poder llegar a un público diverso —incluidos los espectadores más jóvenes, que cada vez ven menos la televisión tradicional— en un entorno óptimo para ver anuncios en alta definición".

Los anunciantes podrán evitar que su publicidad aparezca en contenidos que podrían ser incompatibles con su marca, en caso de sexo, desnudos o violencia explícita. A mediados de julio, Netflix anunció una asociación con Microsoft para desarrollar su nueva modalidad de suscripción de bajo costo con inclusión de publicidad revelado en abril.



La decisión de crear un nuevo plan de suscripción a bajo costo llega tras una pérdida de competitividad de Netflix en el mercado de las plataformas de "streaming" que se ha tradujo en una ralentización en el ritmo de crecimiento de la empresa y desembocó en una notable reducción de su plantilla.



Netflix perdió casi un millón de suscriptores (970.000 cuentas) durante el segundo trimestre del año, periodo en el que obtuvo unos beneficios netos de 1.441 millones de dólares, desveló la compañía en su último informe de resultados publicado el pasado 19 de julio.



(Vea: ¿Reforma tributaria subirá precios de plataformas como Netflix y Uber?).



La compañía recalca que la transición de la televisión tradicional al "streaming" es cada vez más veloz: "No en vano, en Estados Unidos ha sobrepasado a la televisión en abierto y por cable".



"Estamos seguros de que, ahora que Netflix está disponible desde 5,49 euros al mes, tenemos un precio y un plan para cada fan. Aunque esto es solo el principio, tanto los consumidores como la comunidad de anunciantes han demostrado un enorme interés, y no podríamos estar más contentos con todo lo que está por venir.



A medida que vayamos aprendiendo y mejorando, estrenaremos este plan en más países", insistió. El pasado agosto The Walt Disney Company anunció también que a finales de este año su plataforma de "streaming" más popular, Disney+, ofrecerá un plan con publicidad y otra opción sin publicidad a un precio más alto en Estados Unidos.

EFE