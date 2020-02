Nuevos jets elevan entregas al máximo en una década

Los envios de aviones de negocios el año pasado repuntaron a su nivel más alto en una década, impulsados por modelos nuevos y un sólido crecimiento económico de Estados Unidos.



(Lea: Avianca lanza nueva aerolínea para las regiones)



Las entregas se elevaron un 15% a 809 aviones, anunció la Asociación de Fabricantes de Aviación General.



(Lea: Colombia abre sus aires a dos aerolíneas nuevas)

Las ventas aumentaron un 17% a US$21.100 millones, impulsadas significativamente por grandes aviones corporativos. Los nuevos modelos, incluido el Gulfstream G500, el Global 7500 de Bombardier Inc. y el Cessna Longitude de Textron Inc. ayudaron al mercado a anotar su marca mas alta desde 2009.



(Lea: Colombia entregó autorización para 40 nuevas rutas aéreas)



Las entregas alcanzaron un máximo de 1.300 aviones en 2008, cuando la recesión provocó un descenso de varios años. En 2019, la demanda recibió el apoyo de una economía estadounidense que creció un 2,3% y a medida que disminuían las preocupaciones por la salida del Reino Unido de la UE. Alrededor del 67% de los envios de aviones de negocios se destinaron a clientes norteamericanos.



Europa, el segundo mercado más grande, represento el 14%. “La industria de la fabricación de aviación general es vibrante”, dijo el presidente de la asociación, Pete Bunce, en un comunicado. “El desarrollo de aviones supersónicos y de propulsión eléctrica” esta ayudando a impulsar el optimismo entre los fabricantes.



Los envios de grandes aviones de negocios, con capacidad para 19 pasajeros, aumentaron un 20% a 207 aviones. La distribución en el avión más grande a menudo sacrifica asientos para dar cabida a otras comodidades, como áreas de comedor y dormitorio. Las entregas de aviones medianos, que representan un poco más de la mitad del mercado, crecieron un 14% a 440.



Los envios de aviones pequeños, que normalmente transportan cerca de cuatro pasajeros, aumentaron un 12%. Jefferies y JPMorgan Chase & Co. han proyectado que los envios se elevaran este año, aunque no tanto como el 2019, con nuevos aviones que continúan impulsando el crecimiento.



Gulfstream, filial de General Dynamics Corp., esta aumentando los pedidos del G600, entregado por primera vez a los clientes en agosto. Cessna de Textron inicio las entregas del Longitude en octubre.