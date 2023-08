Nutresa está dispuesta a revisar las condiciones de sus vendedores

El Ministerio de Trabajo realizó un llamado a las empresas Quala y Nutresa para atender las condiciones de los trabajadores que laboran en espacios públicos en el país y que comercializan productos como la bebida energizante Vive 100 y Crem Helado.



Lo anterior se dio a partir de una investigación de la cartera de Trabajo, en la que se encontraron presuntas irregularidades como la no afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensión ni el pago de salarios ni prestaciones legales.



Un vendedor de Vive 100, quien labora desde hace tres años con la compañía, Nelson Martínez, afirmó: “aquí se trabaja al centavo, uno gana de acuerdo con lo que venda y no nos pagan seguridad social. Lo único que nos dan son premios, incentivos y en temporada de invierno nos suministran mercados”.



Por esa misma línea, la Mintrabajo, Gloría Inés Ramírez, señaló que “los trabajadores y trabajadoras que poseen uniformes y herramientas para comercializar estos productos no están cumpliendo con las condiciones laborales y se presume que toda relación laboral de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, pero que en estos casos, se desvirtúa porque el servicio no se presta bajo un régimen contractual de índole laboral”.

Inspección del Ministerio de Trabajo. Archivo particular

La entidad citó a Quala y Nutresa a un encuentro para hablar sobre el modelo que usan para contratar a las personas y recordar las obligaciones que tienen que cumplir por ley.



En esta mesa de diálogo, ambas firmas deberán explicar cómo funciona la actividad productiva, los contratos que tienen sus colaboradores, el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y dotaciones de implementos de trabajo.



Al respecto las directivas de Nutresa indicaron que atenderán la citación del Ministerio del Trabajo “tal y como lo hacemos siempre que el Gobierno lo requiere”.



