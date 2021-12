Se abre debate sobre el precio ‘justo’ de la acción de Nutresa

Archivo particular

El Grupo Argos, segundo mayor accionista de Grupo Nutresa, sobre el que la empresa Nugil del Grupo Gilinski lanzó una oferta pública de adquisición (opa) dijo que no concurrirá a la operación pues el precio por título “no refleja un precio justo, dado que no reconoce el valor fundamental del negocio de alimentos ni de su portafolio de inversiones de asesores independientes entre los que se encuentran JP Morgan y la consultora EY”.



El Grupo Argos dice que esos estudios se hicieron “basados en un riguroso análisis, tanto para el negocio de alimentos, como para cada uno de los segmentos del portafolio”.



Sin embargo, para Diego Restrepo, doctor en Economía y Finanzas de la Universidad de Binghamton y profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de Eafit, señala que el Grupo Argos se apega a una visión de empresa y el entorno en el que se desenvuelve Nutresa, pero “que el mercado no reconoce ni entiende, ya que el precio de las acciones es lo que el mercado piensa que vale”.



Para el académico, esos estudios de valoración son buenos e importantes, ya que los análisis fueron desarrollados por firmas reconocidas, pero no dan mayores guías de lo que usan esos modelos, y por eso para el mercado es difícil saber qué dirección debería tener el negocio.



Restrepo dice que hoy lo que se ve es una prima y esa oferta resulta beneficiosa antes de la opa.



De acuerdo con Jimmy Saravia, Ph.D. en Economía y Finanzas, Universidad de Surrey y profesor de Eafit, con la devaluación del peso en 50% desde 2014 y un mercado accionario deprimido, “para inversionistas como el Royal Grupo de Abu Dhabi (socio de Gilinski), el precio de empresas como Sura y Nutresa representan una ganga”.



Y agrega que las opas sobre Nutresa y Grupo Sura son una muestra de que posiblemente puede haber más operaciones de este tipo en el futuro por parte de inversionistas extranjeros.



