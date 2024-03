Nuvei, respaldado por el actor Ryan Reynolds, se acercaría a un acuerdo de compra

Nuvei Corp., el procesador de pagos canadiense respaldado por el actor Ryan Reynolds, está en conversaciones avanzadas con la firma de capital privado Advent International para una adquisición, informó el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Según el periódico, un acuerdo podría anunciarse pronto, aunque las conversaciones aún podrían fracasar. Nuvei, con sede en Montreal, no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.



La empresa, que brinda servicios de pagos a la industria de las apuestas deportivas, tiene una capitalización de mercado de 4.1 mil millones de dólares canadienses (3 mil millones de dólares estadounidenses). Sus acciones han caído un 49% en el último año.



Después de que Reynolds invirtiera en Nuvei en abril pasado en un acuerdo que no reveló los términos financieros, Spruce Point Capital Management publicó un informe crítico sobre la empresa de pagos, siendo esta la segunda vez que el vendedor en corto va tras la compañía.



En parte, el informe cuestionó la adquisición de 1.3 mil millones de dólares de la plataforma de pagos Paya Holdings Inc. por parte de Nuvei el año pasado.

BLOOMBERG