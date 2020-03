Odata ampliará su capacidad en Colombia

Odata, una empresa de Brasil que se dedica a la construcción y operación de data centers, se quiere fortalecer en Colombia porque ve que hay oportunidades interesantes para hacer negocios.



Así lo explica Carlos Forero, country manager de Odata para Colombia, quien explicó a Portafolio los detalles del plan de expansión en el mercado nacional.



¿Qué hace Odata?



Somos una empresa dedicada al desarrollo, construcción y operación de data centers. En términos muy prácticos, conseguimos edificaciones parecidas a una bodega especializada para almacenar computadores o equipos de computo prendidos. Esos espacios garantizan a los clientes que siempre, o casi siempre, va a haber energía y la temperatura correcta para que funcionen.



¿Cuál es la experiencia que tienen?

Somos nuevos en un negocio relativamente nuevo, pero los data center existen hace mucho tiempo. Lo que pasa es que las empresas tuvieron unas salas en sus oficinas donde estaban los equipos, luego aparecieron los operadores de telecomunicaciones que también tenían la opción, en sus data centers, de poner los equipos.



En ese sentido no es un negocio tan innovador, se parece mucho a la finca raíz, pero con unas habilidades técnicas importantes. La gran diferencia es que, por la evolución del mercado, están apareciendo empresas especializadas en esto. Entonces, un fondo de inversión brasileño que se llama Patria identificó esta necesidad y decidió desarrollar desde cero un red de data center para Latinoamérica y creó Odata. Es una empresa joven, del 2015, y en Colombia está desde el 2017.



¿Cómo han crecido en el país?



Ha sido muy rápido. Nosotros constituimos la empresa en ese año e inauguramos nuestro primer data center en el 2019. Lo que esperábamos que pasara en 6 meses pasó en 3, porque alquilamos todo el espacio que teníamos.



Entonces activamos nuestra siguiente fase y, cuando íbamos a construir, empezamos a cuestionarnos que realmente había que repotenciar y hacer más sólido nuestro proyecto dado el interés por desarrollar en Colombia espacios de data centers y de soporte de servicios de la nube.



Entonces en noviembre pasado, la junta tomó la decisión de hacer un proyecto más fuerte para Colombia e incrementar nuestra inversión. Een eso estamos ahora.



¿Cómo se ampliará?



Originalmente teníamos un proyecto de unos US$50 millones para el país, de los cuales ya llevamos invertidos unos US$12, y vamos a llegar a US$20 millones en junio de 2020. Ahora el plan, y lo que la empresa ha dispuesto, es llegar a invertir hasta US$100 millones en el país. Estos recursos serán para infraestructura que no existe en ningún país vecino. Se desarrolla en Brasil y algo en México y Chile.



¿Qué los motiva a acelerar el crecimiento?



Lo que vemos es que la dinámica empresarial de Colombia es muy buena, pero también la dinámica del sector de IT nos está llevando a que actores grandes de servicios en la nube como Microsoft, Amazon, Oracle o Google necesariamente van a tener que poner infraestructura en Colombia y nuestra vocación es estar dispuestos para cuando ellos decidan entrar a al país porque ya son clientes nuestros en Brasil con nuestro aliado y socio en Estados Unidos que es CyrusOne. Y ellos nos han dicho que van a venir a Colombia antes de lo que tenían planeado, incluso.



¿La ampliación y el proyecto de ustedes qué representa para el mercado local?



Se trata de introducir a Colombia a una nueva era de data center. Aquí queremos hacer un ‘hub’ de 15 MVA, cuando hasta el momento el más grande es de 3 MVA.



Ya tenemos los recursos para hacerlo. En Brasil tenemos un parque de 40 MVA, pero es un mercado distinto. En Colombia tenemos la tierra, más de 8.000 metros cuadrados, para poder desarrollar en la Zona Franca Metropolitana este segundo data center. Estar en zona franca nos permite no solamente disminuir costos en la importación de los servicios, sino prestar servicios a otros países desde Colombia con beneficios tributarios.



¿Cual es la ventaja de esa ubicación?



Por la importancia de Bogotá, Cali y Medellín, es un país muy bien conectado entre las tres ciudades. Hay por lo menos cuatro operadores que tienen anillos de fibra óptica entre estas capitales y al estar sobre la vía a Medellín garantizamos que el 90% de los operadores pueden llegar a nuestro data center sin mayores inversiones.



¿Con esa capacidad es suficiente?



Ahí estamos bien, pero puede ser que un cliente nos pida un segundo espacio para operar en paralelo, como respaldo, y que no pueda estar en el mismo sitio por seguridad o redundancia.



Nosotros estamos abiertos a desarrollarlo donde el cliente nos lo pida. Este lo estamos desarrollando gran parte a riesgo nuestro.



Hemos venido recibiendo más demanda de la que esperábamos, es decir que estamos tranquilos. El segundo, seguramente lo desarrollaríamos a solicitud de un cliente. Esto nos pasó en Brasil y en esta industria pasa eso.



¿Cuál es el mapa de clientes?



Todos son clientes locales. Por ejemplo está Telefónica, y en parte eso es lo que ha llevado a la evolución del negocio. Muchas empresas de telecomunicaciones han dejado de invertir en los que ellos llaman infraestructura pasiva como las torres y lo mismo pasa con los data centers.



Buscan empresas como la nuestra en donde puedan alquilar y tomar espacio e ir creciendo de acuerdo a lo que le demanden sus clientes. Ha sido muy importante antes que tener clientes e infraestructura, contar con un equipo desarrollado de ingenieros de mantenimiento y operación con toda la capacitación. Y la acogida ha sido absoluta.