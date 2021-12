‘Ojalá tuviéramos más ricos en el país para que inviertan’

El empresario Mario Hernández plasma en su libro “Pulga arrecha. Relato de mi vida y consejos empresariales” su trayectoria como emprendedor. Habló con Portafolio sobre la publicación y la coyuntura.

¿Cuál es la intención del libro?

No estoy haciendo un libro por hacerlo. Planeta me convenció porque era una historia de vida y que eso le servía mucho a la gente joven, como lo hago en mis conferencias. Hicimos el libro con unas condiciones: que se pueda vender en el mundo, que saliera en inglés y que lo lleváramos al cine. Soy un desplazado por la violencia, tengo 80 años, llevo trabajando más de 60 años y es lo que estoy contando. Recordé muchas cosas que me han pasado en la vida y me quedaron cosas por contar.

¿Qué mensaje quiere transmitir?

La gente que lo ha leído dice que es muy bueno el mensaje que hemos dejado: que sí se puede. Ayer vino un joven de la Universidad de los Andes muy agradecido para que se lo firmara por las enseñanzas que deja: que hay que tener persistencia, no hay que gastar más de lo que se puede, que hay que hacer lo que le gusta.

¿Es fácil hacer empresa en el país?

En ninguna parte del mundo es fácil. Estamos globalizados, aquí somos 50 millones de habitantes, hay una clase aspiracional y tenemos grandes oportunidades, pero hoy en día con la parte digital hay que estar actualizado, no podemos hacer lo mismo de lo mismo. Tenemos un gran país, lo que pasa es que hay que trabajar. Usted nace empeloto y hay que empezar a gatear, empieza a caminar, se cae, llora y hay que volverse a parar. Todo en la vida es así, y es de paciencia. Ahora, el mensaje con el virus es que usted no necesita mucho en la vida, para vivir bien: haga lo que le gusta, ayude a los demás y no gaste más de lo que tiene, no quiera aparentar. Nos falta mucho por aprender.

¿Pero el entorno es favorable para hacerlo?

Hay 50 millones de consumidores, mire después del doctor Uribe cómo podemos andar tranquilos por el país. El ingreso per cápita en el año 2000 era de US$1.000 a US$1.500 y hoy son US$6.000, hay un mercado.

¿Cómo ve las opciones en materia política?

Aquí el candidato que está ganando es el de la izquierda porque está solo, tiene un porcentaje del 40%, pero están saliendo muchos candidatos. La campaña comienza en febrero. El aspirante de la izquierda empezó con mucha anticipación y está solo. Hay unos buenos que están empezando a surgir como Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez.

Para salir de la pobreza hay que trabajar más y no hay nada que hacer, hay que subir el ingreso per cápita si quiera US$10.000 a US$15.000 al año para que haya empleo y consumo, y para que se pueda invertir en salud, impuestos y vivienda. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud y tenemos que aprovecharlo, solo vemos las cosas malas del presidente Duque.

¿Le tiene miedo al candidato de izquierda (Gustavo Petro)?

Sí, le temo mucho porque maneja el discurso de que los ricos sobran, de que todo hay que nacionalizarlo. Si no hay empresas y empresarios no hay empleo ni hay consumo, entonces eso es muy peligroso. En Suramérica se salvan de la izquierda Colombia y Ecuador. De resto, creen que con quitarle a los que tienen solucionan el problema. A la gente de izquierda le interesa que haya más pobres o sino vayan a Cuba y miren a ver.

¿Qué destaca el presidente Duque?

Es una persona joven, con otras ideas y le tocó ‘bailar con las más fea’. Le tocó la pandemia y la crisis económica. Mire una economía que va a crecer este año entre el 10 y el 12%. Qué más quieren, ha hecho muchas cosas buenas. La gente habla mucho pero que vayan y gobiernen. Ojalá tuviéramos más ricos en el país para que inviertan y generan consumo y puestos de trabajo. Si no hay empleo, hay pobreza.

¿Para dónde va la marca Mario Hernández?

Nos ha ido muy bien. Hemos montado 10 tiendas nuevas en la pandemia, hemos generado más de 100 empleos nuevos, sostuvimos a toda nuestra gente que es mi gran patrimonio, así estuviéramos cerrados y, gracias a eso, está la compañía funcionando y nos ha ido excelente. El gran compromiso que tenemos, ojalá la pandemia se porte bien y no tengamos que cerrar, es sostener las 600 personas que trabajan conmigo en Colombia. En el mundo, de mi dependen más de 1.500 personas.

¿Cómo enfrenta el alto costo de importar?

A mí eso no me ha preocupado porque eso le sube al mundo. Por eso es que tenemos que construir más ingresos. Siempre he sido amigo de que la gente gane más para que puede consumir.

