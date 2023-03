Así funciona Omega Pro, la 'pirámide' acusada de numerosas estafas

Omega Pro es conocida por ser una de las estructuras piramidales más polémicas del mundo, esto debido a las miles de denuncias que han hecho varias personas en cuestión de supuestas estafas hechas por la empresa.



Según información de la propia organización, tiene en su haber más de 1,8 millones de afiliados en 100 países, no obstante, se advirtió por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú que no le entregaran su dinero a la empresa, al punto de que la entidad puso a Omega Pro en su listado de las entidades financieras informales que operan en el Perú sin autorización en el año 2020.



Pero, ¿cómo funcionaba la empresa?, ¿cómo logró llegar a esa enorme cifra de afiliados? y ¿por qué fue considerada una empresa fraudulenta? Acá le contamos.



El origen de Omega Pro



Omega Pro fue creada en el año 2019 y tuvo un enorme crecimiento durante la pandemia por covid-19, ante la necesidad que tuvieron millones de personas para tener ingresos, pues la situación económica y laboral en aquella época fue muy complicada para muchos países.



Su fundador es Dilawar Singh, un empresario indio especializado en el comercio de divisas, la venta de criptomonedas y las inversiones inteligentes, además de ser propietario de tres empresas dedicadas al comercio, las inversiones y la banca, según ‘Forbes India’.



¿Cómo funciona?



El sistema se basa en la captación de capital y de personas, esto con el objetivo de generar rendimientos en un plazo establecido a las personas que se encuentren afiliadas. Estos rendimientos incrementarían en función de cuantas personas sean reclutadas por aquellas que ya hacen parte de esta.



Es decir, imagínese un escenario en el cual una empresa le pida una inversión desde los 100 dólares para que, al cabo de dos meses, esa inversión se le triplique, además de que si usted logra captar más personas a esta red, usted recibirá el 7 % de lo que invirtió cada nuevo miembro que usted aporte.



La otra cara de la moneda



Por lo menos, en territorio Peruano, Omega Pro no cuenta con Registro Único de Contribuyente ni oficinas físicas en dicho país, así como número de contacto, correo electrónico o representante legal registrado, según indica el portal ‘Sudaca’.



A pesar de ello, Omega Pro ha logrado captar personas y dinero sin ningún aparente problema; todo hasta el 15 de marzo, día en el que las autoridades mexicanas reportaron la captura de Juan Carlos Reynoso, director de Omega Pro en Latinoamérica.



El hombre, de origen peruano, fue capturado aquel día por delitos relacionados al narcotráfico y al lavado de activos, según la Fiscalía de la Ciudad de México.



El rol de Colombia



La Superintendencia Financiera ha advertido de forma reiterada que que Omega Pro, al ser una firma extranjera, no cuenta con la vigilancia y la supervisión de la entidad y adicionalmente, “que no se conoce organismo o autoridad internacional a la cual pueda acudir cuando se incumplan las promesas de devolución de recursos y los pagos de beneficios o rentabilidades y que no se ha identificado un domicilio cierto de la firma o la identidad de sus responsables”.



“Ha sido objeto de diversas advertencias a nivel mundial por parte de autoridades como la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, la Superintendencia de Bancos y Seguros de Perú, la Comisión de Valores de Argentina, la Autoridad del Mercado Financiero de Francia y esta Superintendencia, ya que sus promotores no están autorizados para promocionar o publicitar los servicios de inversión dentro de dichas jurisdicciones" mencionó la Superfinanciera.



