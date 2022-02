On Star, el sistema antirrobo de vehículos que creó Chevrolet

Cada vez los vehículos son más tecnológicos y Chevrolet presenta ahora On Star, una plataforma que le permite al conductor del carro estar en contacto con el fabricante todo el tiempo.

(El nuevo automóvil de Chevrolet en Colombia).

Así las cosas, el sistema permite saber dónde esta el carro en tiempo real, y un desarrollo anterior, ya se usa para recuperar los carros que habían sido hurtados, según lo explicó Jaime Gil, director de la tecnología On Star de General Motors para Sur América.

De hecho, en todo el año anterior, 630 vehículos con el sistema habían sido robados y las autoridades recuperaron el 95% de estos carros (de diferentes modelos).

Además, On Star crea un ecosistema que permite recibir asistencia en caso de avería o por colisión; en el segundo caso, la máquina reporta instantáneamente el hecho y Chevrolet envía asistencia, esto incluye no solo técnicos, sino personal de salud. En caso que el usuario no ha sufrido ningún accidente pero requiere asistencia en salud la plataforma lo gestiona.

Con la plataforma los afiliados disponen además de diagnóstico remoto, de control de seguridad desde el celular, de una app y de asistente personal en caso de requerirlo.

El sistema opera por suscripción y a nivel global el año anterior le reportó 2,5 billones de dólares de ingreso a la norteamericana GM.

Las metas para Jaime Gil son ambiciosas, pues la marca espera pasar de un cubrimiento del 30 por ciento de sus vehículos con On Star al 70 por ciento de ellos.

En Colombia los sistemas previos a On Star los usan 68.000 vehículos.

Hoy día conviven en la marca Chevy Star y On Star con mercados bien diferenciados. Aunque On Star es la evolución natural de la primera.

De otra parte, el directivo indicó que General Motors sigue evolucionando en movilidad eléctrica y hasta el 2025 habrá sacado 30 diferentes modelos electrificados para todo el mundo. Agregó también, que este año sería el arribo de los Chevrolet eléctricos a Colombia, pero solo sería un modelo.

Expertos consideran que sería el Bolt EV. En la página de Eléctricos de Chevrolet tiene un precio de lista desde US$31.500 (unos $124,5 millones).

PORTAFOLIO