Opa en EE. UU. por acciones de Almacenes Éxito finalizó: estos fueron los resultados

Almacenes Éxito informó que la oferta pública de adquisición (opa) por sus acciones lanzada por Cama Commercial Group Corp. (Grupo Calleja) en Estados Unidos finalizó a las 11:59 p.m. del jueves 18 de enero de 2024.



Además, en la tarde de este viernes, a la 1 p.m., finalizó la opa en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Los resultados de la opa en Estados Unidos

Según informó Grupo Calleja a Éxito, "al vencimiento de la opa en Estados Unidos, no se habían ofrecido válidamente acciones ordinarias de Éxito y 105'627.860 ADS, que representan 845'022.880 acciones ordinarias de Éxito, habían sido aceptadas válidamente y su aceptación no había sido válidamente retractada".



Esas acciones representan en total el 65,1% del capital social de Éxito.



"El número de ADS ofrecidos incluye 55'238.285 ADS restringidas, que representan 441'906.280 acciones ordinarias o el 34 % del capital social de Éxito, de titularidad de Grupo Casino. Las ADS restringidas no están disponibles al público para su negociación en la Bolsa de Nueva York", agregó Éxito.



Grupo Calleja había informado que la aceptación de las acciones ordinarias y ADS de Éxito ofrecidos en la opa en Estados Unidos estaba condicionada a la aceptación válida de más del 51 % de las acciones, por lo que, al cumplirse la condición mínima, "tiene la intención de aceptar y pagar todas las acciones ordinarias y ADS de Éxito válidamente ofrecidos y no válidamente retiradas en la opa estadounidense".



Según las proyecciones, se espera que las ofertas se cumplan y liquiden el 25 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha.

Éxito en San Andrés. Archivo Particular

Los detalles de la opa por Éxito

El 18 de diciembre de 2023, se lanzó la opa para adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Éxito (incluyendo las acciones ordinarias de Éxito representadas por Recibos de Depósito Brasileños (BDR), cada uno representando cuatro acciones ordinarias de Éxito, y las acciones representadas por American Depositary Shares (ADS), cada una de las cuales representa ocho acciones ordinarias).



En el caso de la opa en Colombia, Grupo Calleja ofreció comprar todas las acciones ordinarias de Éxito emitidas y en circulación (incluyendo los BDR) "donde quiera que se encuentren, incluyendo las acciones ordinarias de Éxito en poder de tenedores estadounidenses, al precio de compra de 0,9053 dólares por acción ordinaria Éxito".



Esas acciones se pagan en efectivo en dólares estadounidenses o pesos colombianos, "en cada caso sin intereses y menos cualquier impuesto de retención en la fuente aplicable, honorarios y comisiones de corretaje".



En la opa de Estados Unidos, la operación se dirigió a todos los titulares estadounidenses de acciones ordinarias de Éxito y a todos los tenedores de ADS con independencia de su ubicación.



Los precios de compra eran de 0,9053 dólares por acción ordinaria y de 7,2424 dólares por cada ADS. Para el primer caso, pagadero en efectivo en dólares estadounidenses o en pesos colombianos; y en el segundo, pagadero en dólares estadounidenses, "en cada caso sin intereses y menos las retenciones fiscales aplicables y las comisiones de corretaje".

Almacén de Éxito. Archivo particular

A qué se dedica el Grupo Calleja

El Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en el Salvador y opera bajo su marca de Super Selectos.

La firma cuenta con 110 almacenes y una participación de mercado de cerca del 60 %. Super Selectos es una de las compañías más grandes de ese país y emplea alrededor de 12.000 personas en su operación.

Además del sector de supermercados, el conglomerado también se enfoca en otras actividades como inversiones inmobiliarias, tecnología y energía, operaciones que le han permitido mantenerse vigente por al menos 70 años.

Super Selectos apareció por primera vez en 1969 y su crecimiento se ha visto impulsado por la compra de los supermercados El Sol, Todo por menos, Multimart y La Tapachulteca.

