Definidas fechas de opa por Grupo Sura: cuándo empezará y terminará

Con la garantía por el 50% de la oferta pública de adquisición (opa) sobre el Grupo Sura, es decir US$593,6 millones, presentada por el Grupo Gilinski a la Bolsa de Valores de Colombia y el aviso de la operación que se publicó este jueves, a partir del 24 de diciembre los 14.300 accionistas del 'holding' financiero decidirán si venden.



El 30 de noviembre la Superintendencia Financiera recibió la solicitud de autorización de opa para adquirir una cantidad mínima de acciones del Grupo Sura -holding financiero del GEA, Grupo Empresarial Antioqueño- del 25,344% y una cantidad máxima equivalente al 31,68% a un precio de US$8,01, es decir $32.072 según la tasa del día de la publicación.



Esta opa es la segunda aprobada al Grupo Gilinski, que tiene abierta otra para intentar comprar al menos el 50,1% de acciones del Grupo Nutresa, uno de los pilares del GEA sobre el que hasta este miércoles se habían presentado 752 aceptaciones por 4.175.370 acciones, es decir, el 1,46% del máximo que espera comprar.



Pero varios analistas han dicho que la intención del Grupo Gilinski es avanzar en la compra de una participación importante de Grupo Sura en la que, si bien no tendrá control, sí le permitiría, por la participación que eventualmente logre en Nutresa, consolidar porcentajes en algunas firmas y romper el enroque de propiedad que tienen esas empresas desde hace 40 años.



El lunes los miembros independientes de la junta directiva de Grupo Sura dijeron que no se venderá la participación del 35,7% en Nutresa.



Consideraron que en los últimos 10 años sus ventas se multiplicaron 2,4 veces, al tiempo que su patrimonio se incrementó en 24%, sus productos están en 78 países y que Nutresa lleva 11 años consecutivos en el Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones.



Asimismo, dijeron que para Grupo Sura, la oferta se aleja significativamente del valor de Grupo Nutresa y su portafolio de inversiones y en ese ejercicio se usaron metodologías técnicas y hubo asesoría financiera de Bank of America.



Agregaron que promoverán que se genere más valor para los accionistas de Nutresa y para ello se evaluarán socios estratégicos y se le acompañará a participar en mercados que le den más liquidez a su acción.



QUÉ ES SURA



Y es que el Grupo de Inversiones Suramericana, conocido como Grupo Sura, es vital en el andamiaje del GEA y además tiene una presencia internacional en 11 países, así como alianzas con empresas europeas y norteamericanas en diferentes negocios.



El portafolio de Grupo Sura está compuesto por servicios financieros que incluyen a empresas en el sector de banca (grupo Bancolombia), seguros (Suramericana de Seguros), pensiones y cesantías (fondo Protección), ahorro, inversión y gestión de activos (Sura Asset Management).



En industria, el portafolio lo componen empresas de alimentos (el conglomerado de compañías del Grupo Nutresa), cementos (Cementos Argos), energía (Celsia) e infraestructura (Odinsa), entre otras. Igualmente desarrolla un programa de venture corporativo, con empresas basadas en innovación y tecnología, principalmente en servicios financieros.

Grupo Sura es el máximo accionista de Nutresa. Archivo EL TIEMPO

Adicionalmente, aunque con un menor peso en el portafolio, también invierte en algunas compañías de otros sectores como tecnología y servicios complementarios para adultos mayores.



Aparte de estar en 11 países, Grupo Sura tiene alianzas con empresas norteamericanas y europeas como CDPQ de Canadá, el mayor gestor de activos de ese país y con la reaseguradora alemana Munich Re, una de las más grandes del mundo.



Es esas alianzas internacionales, las participaciones accionarias de Grupo Sura son superiores al 80%.



Y aunque dicho holding financiero como tal es una empresa que no sobrepasa los 90 empleados en su nómina, las participaciones de portafolio y las filiales que tiene son compañías consideradas como los mayores generadores de puestos de trabajo en el país. Solamente Suramericana de Seguros tiene más de 30.000 colaboradores, Bancolombia tiene una cifra similar, mientras que Grupo Nutresa genera más de 50.000 puestos de trabajo, por solo mencionar esas empresas.



LA OPA DE SURA TERMINARÁ PRIMERO



Hay que recordar que la opa sobre Nutresa, que terminaba este viernes 17 de diciembre, se extendió hasta el 12 del próximo mes.



La opa por Sura, comenzará el 24 de diciembre e irá hasta el 11 de enero, es decir, que esta segunda opa terminará un día antes que la de la de Nutresa.



