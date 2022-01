Llegan a su final opa por Sura y Nutresa: el panorama que ve Gilinski

El viernes fue el mejor día para el Grupo Gilinski en las dos ofertas públicas de adquisición (opa) lanzadas en noviembre por Nutresa y el Grupo Sura, ya que con las aceptaciones recibidas logró tener la posibilidad de lograr un puesto en las juntas directivas de la compañías, pero ellos creen que incluso podrían llegar a obtener dos puestos.



Cabe recordar que este martes es oficialmente el último día programado de la opa de Grupo Sura, y el miércoles terminaría la opa de Nutresa.



De concretarse las compras de acciones de ambas firmas, se podría conocer de primera mano las decisiones, proyectos y políticas que las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) adelantarán en su proceso de expansión.



Y aunque en el caso de la opa de Grupo Sura, en la que aspira a comprar al menos el 25% de acciones y un máximo del 34%, tiene acumuladas aceptaciones por el 13,84% del total de las acciones en circulación, la aspiración es doblar la cifra con lo que podría obtener un segundo puesto en el órgano de dirección.

LO QUE PIENSA GILINSKI



Una persona cercana a la familia Gilinski dice que ellos consideran que ante el impulso que se dio el viernes, fondos extranjeros y otros pequeños inversionistas se van a ver motivados a aceptar vender sus participaciones ante la posibilidad de que las acciones registren un bajón en los siguientes días e incluso suceda algo similar a lo que pasó con la opa de almacenes Éxito, cuyo título perdió liquidez.



Según la fuente cercana al Grupo Gilinski, hay fondos grandes con participaciones altas pendientes de presentar sus aceptaciones este martes y miércoles.



La fuente dice que para los Gilinski el movimiento que determinaron los miembros independientes en la junta directiva de Nutresa, de disminuir el número de miembros, incluso los beneficiará, pues se baja el cociente para entrar y en caso de que tengan más acciones para comprar pueden acercarse a lograr un segundo asiento en dicha junta.



Al parecer el Grupo Gilinski considera un buen negocio, en caso de no llegar a obtener el 50,1% de acciones en Nutresa, como se estableció desde el principio y con el que controlaría el conglomerado de compañías procesadoras de alimentos, tener uno o dos puestos en su junta directiva. Pero para ello tendría que hacer una modificación en el porcentaje mínimo a comprar.



En Nutresa las aceptaciones de compra alcanzan el 15,58% del total de los títulos en circulación.



La fuente cercana al Grupo Gilinski dice que en las decisiones en las que los miembros de junta dependientes tengan conflictos de interés por su participación en las compañías del GEA, las cargas para la toma de decisiones podrían quedar al 50%.

Además, los Gilinski ya se estarían dando por bien servidos y consideran que van a ser constructivos, sin generar peleas, con ánimo de construir compañía, región y país, de acuerdo con la fuente cercana.

'EN JUNTA APRENDERÁN'



Eduardo Atehortúa, director para América Latina (sin Brasil) de Principios de Inversión Responsable (PRI), dice que con la posibilidad que el Grupo Gilinski entre a las juntas de Nutresa y Grupo Sura ellos comenzarán a ver que los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) son estratégicos.



Para Atehortúa, no solo basta que como lo ha dicho Jaime Gilinski, cabeza de su grupo empresarial y financiero, que “mantendrá los proyectos de gestión ambiental y social y de gobierno corporativo” pues se necesita un real compromiso con la sostenibilidad de la compañías.



Recordó, que la firma calificadora Fitch Ratings encontró un riesgo alto en la firma Gilex Holding, en materia de gobierno corporativo denominado ‘riesgo de persona clave’ pues la organización depende altamente de una única persona para sus operaciones.



Además resalta que el banco GNB Sudameris, del Grupo Gilinski, tampoco ha suscrito principios de financiación o inversión sostenible ni hace análisis de riesgos ambientales y sociales en financiación y no es signatario de iniciativas de ese tipo.



Atehortúa señala que la gestión de sostenibilidad no es hacer proyectos puntuales de filantropía, sino un tema estratégico y menciona que será una buena oportunidad para que Gilinski vea cómo las compañías en las que está invirtiendo trabajan estos temas de manera estratégica y recordó que el deber fiduciario del siglo XXI no es solo generar rentabilidad, sino enmarcarla dentro de principios sostenibles de largo plazo.

Según Julián Benavides, jefe de Departamento de Estudios Contables y Financieros de la Universidad Icesi, los accionistas minoritarios se han visto atraídos a la opa por el incremento del dólar y los mayoritarios no participarán pues el beneficio de mantener el control está más allá del valor en bolsa.



Anticipa que Gilinski no obtendrá el control de Nutresa y en Sura terminarán con un puesto en la junta. “Habrá que ver cómo será la convivencia de los dos grupos en las juntas, uno de ellos con un socio con dinero que puede ayudar en la expansión internacional”, y asegura que otro factor que hay que mirar es el impacto en la Bolsa pues los accionistas en control terminarán consolidando su posición, reduciendo la parte de acciones que flotan en el mercado, haciéndola menos líquida.



Para Diego Restrepo, profesor de finanzas de la Universidad Eafit, los minoristas que quieren vender tienen una buena opción pues si la opa no llegara a tener éxito, las cotizaciones de las acciones pueden llegar a caer.



