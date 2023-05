Oppo apunta a llegar al podio de los celulares más vendidos en el país

Archivo particular

Tras dos años de estar en el mercado, la compañía de celulares Oppo busca posicionarse en el 'top' 3 de marcas de 'smartphones' más vendidas en Colombia.



De acuerdo con Luis Fernando García, vicepresidente de la compañía en el país, ofrecer productos innovadores a precios asequibles ha sido clave. Asimismo, el ejecutivo destacó las características del nuevo Reno 7.



¿Cómo le ha ido a la marca? ¿Qué participación tienen en el mercado?



Los resultados de la marca en Colombia son muy satisfactorios. De hecho estamos posicionándonos en el mercado local. Esa participación de mercado es sostenida a doble dígito.



¿Hoy cuál es el portafolio de productos que pueden encontrar los consumidores colombianos?



Un portafolio bastante amplio en donde ofrecemos dispositivos en diferentes segmentos, iniciando desde los $699.900 hasta nuestro producto líder en su segmento, el Oppo Reno de 256 GB que fue nuestra última adición al catálogo. Vale aclarar que todos nuestros smartphones, sin importar su precio, cuentan con dos años de garantía, una apuesta de la marca con miras a brindar mayor confiabilidad a nuestros usuarios.



¿Cómo vienen trabajando con sus aliados para la comercialización de los equipos, en dónde están disponibles sus celulares?



Nuestros dispositivos se pueden encontrar en todo el territorio nacional, tanto en los principales almacenes de cadena y operadores del país como en tiendas especializadas en tecnología presentes desde San Andrés hasta la Amazonía.



¿Cuál es el equipo Oppo más vendido en el mercado colombiano?



El dispositivo que cuenta con resultados más contundente en valores definitivamente es el Oppo Reno 7, pues este se consolidó como líder en su gama de precios en operadores y esto consideramos que es debido a su propuesta tecnológica en el apartado fotográfico y de video, sumado, por supuesto, a la confiabilidad que le brindamos a nuestros usuarios al contar con el menor índice de reclamos por garantía en el país.



¿Se han visto afectados por el alza del dólar?



La inflación es un fenómeno presente en la industria, sin embargo, no ha logrado permear fuertemente en la marca pues no ha afectado generalizadamente la totalidad de nuestro portafolio. Esto ha permitido conservar nuestra competitividad y ofrecer tecnología innovara a precios justos.



¿Cómo describiría al consumidor colombiano que compra Oppo?



Lo describiríamos como un usuario que busca tecnología de punta, que le atraen los diseños llamativos y resistentes. Debido a que toda compra tecnológica es una inversión, el consumidor de Oppo la prioriza, por ello la seguridad que ofrecen los dos años de garantía es un factor determinante.

Luis Fernando García, vicepresidente de Oppo en el país. Archivo particular

¿Cuál es el lanzamiento que tienen actualmente en el país? ¿Y qué ventajas pueden encontrar los consumidores?



El Oppo Reno 7 de 256GB. Este es un equipo que llega a Colombia gracias al éxito en ventas que tuvo su anterior versión.



En esta configuración estamos ofreciendo el doble de almacenamiento, sumando 256 GB, y un rendimiento 21% más eficiente con una RAM de 8GB. Con esta nueva propuesta quisimos conectar aún más con el público colombiano, por esto lo lanzamos en el color dorado alba, un tono que tiene un especial arraigo en el país.



De hecho el color cuenta con un degradado suave en una base dorada exquisita para crear un efecto visual atractivo que adquiere miles de colores cuando se ve desde distintos ángulos.



¿Qué otras sorpresas vienen por parte de la marca?



El segundo semestre del año es el más potente para la marca, allí tenemos los lanzamientos más relevantes de nuestro portafolio, por ello le pedimos a nuestros usuarios que estén muy pendientes de nuestra marca pues vienen importantes anuncios.



¿Cómo esperan cerrar este 2023 y cuáles son las expectativas que tienen del mercado colombiano?



Tenemos grandes expectativas y estamos apuntando cerrar el año posicionándonos en el top 3 de marcas de smartphones del país.



