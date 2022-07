‘Tener el 50% del mercado del país es la meta’

En el marco del lanzamiento del nuevo celular Reno7 de la marca Oppo, celebrado en la Ciudad de México, Eduardo Morones, vicepresidente en Latinoamérica de la compañía, habló con Portafolio sobre las expectativas de la marca china, de sus ventas, inversiones y sobre los planes de expansión que tienen en la región.



¿Cómo llega Oppo a Latinoamérica?



Decidimos empezar con México hace dos años, país en el que hemos puesto la mayoría de nuestros recursos, teniendo en el foco a Colombia, en donde tenemos el objetivo de ser la marca número uno en tres años. En este momento somos el número tres en México. Abrimos también Perú, Chile y Centro América y esperamos llegar a cinco países más en lo que resta del año.



¿En cuantos países tienen presencia?



Estamos en 60 países, siendo los primeros, segundos y terceros en ventas en los mercados. Aspiramos que Latinoamérica no sea la excepción. En el caso de Colombia, esperamos crecer aún más.



¿Cómo han avanzado las ventas?



La estrategia que hemos tenido en cada uno de los países se centra en la distribución y en la fuerza de ventas. Enfocamos la venta en este primer año y segundo de operación, teniendo la mayor distribución posible en los puntos de venta, capacitando a nuestra gente, aumentando nuestra posición de marca en el punto de venta, haciendo que el producto hable por si solo. Además, nos enfocamos en que se reconozca la marca fuera del punto de venta, ya se está llevando a cabo en México, y la idea es iniciar este reconocimiento en Colombia, para tener mucha más presencia en el país.



¿Qué expectativas de venta tienen con el nuevo lanzamiento?



En la familia de Reno, la expectativa de venta es muy alta. En esta fase llevamos casi el 50% de presencia en marketshare, en un segmento de los US$400 a los US$600, tema que antes no tenía mayor relevancia. La intención ahora es que estemos en una participación de mercado arriba del 50% porque ya lo tenemos en México, pero queremos alcanzar esa meta en Colombia con los teléfonos que han tenido acogida a nivel global.



¿En qué innovaron con el Reno7?



En diseño, con los acabados que traen materiales de la mejor calidad que tiene más de 50 procesos y 20 de ellos muy complejos para lograr un acabado mate que además es resistente a rayaduras y actúa como un repelente de huellas.



Innovamos en la durabilidad y carga de la batería, que es rápida y en unos minutos vuelve a poner en el 30% del consumo. Hemos apostado en Oppo a la doble cámara y a la cámara microscópica.



¿Aumentaron los costos de producción por la cámara microscópica?



Cada cosa que se incluye en el celular aumenta los costos, sin embargo, lo importante es tener claro qué quieres traerle a las personas, qué tiene de valor o en qué se diferencia.

En este mercado nos encontramos con muchas compañías que están buscando algo nuevo. Nosotros innovamos en nuestros productos, haciéndolo como una apuesta en la empresa porque se abre a una audiencia distinta, en especial a la generación Z que son los gurú en tecnología.



¿Cómo se ha adaptado Oppo en Latinoamérica?



Nuestro mercado está en los jóvenes, le apostamos a los colores y a la experiencia tecnológica. Le apostamos a nuestro embajadores, como Maluma, que nos ayudan a direccionarnos al éxito, atrayendo a más audiencias para trabajar de la mano por el mercado, para hacerlo más inspiracional.



Se han catalogado como una empresa que le apuesta al medio ambiente, ¿Cuánto han invertido en este segmento?



Hemos reducido el 95% del plástico utilizados en nuestro productos. Para el caso específico del empaque del Reno7, lo diseñamos para que fuera reciclable en su mayoría.

Trabajamos como una compañía enfocada en el medio ambiente, y en asocio con Reef Restoration Foundation (RRF), que utiliza la aplicación AR para crear conciencia sobre la crisis ambiental que enfrenta la Gran Barrera de Coral, además de hacer un llamado a tomar medidas. Por ejemplo, para el 2021 en Australia, Oppo donó más de US$52.000 para ayudar a RRF, a lograr su misión de producir 1,000.000 de corales en la Gran Barrera de Coral para 2026.



¿Cuáles son sus planes a futuro?



Nuestra intención es identificar las diferencias que tienen los mercados de cada uno de los países, porque unos están más enfocados al producto, otros al operador.

Colombia y México son muy similares en el mercado y en el consumidor, estamos a un 40% de lo que podemos lograr en cada uno de los países.



La intención no es abrir países conquistando, sino hacerlo bien, trabajando en una buena estructura y es esta la estrategia que estamos teniendo y nos está funcionando.



Además del Reno7, ¿Qué otros lanzamientos se esperan?



Lo que tiene Oppo es que nosotros jugamos en cuatro segmentos, a los cuales les damos un ciclo de vida, haciendo que un segmento se “coma” al otro evolucionando en los productos. Vamos a tener un par de sorpresas este año, con innovaciones tecnológicas y 5G.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

PORTAFOLIO