Organizadores con ‘GPS’, una apuesta de Industrias Estra

Industria Estra, nacida en agosto de 1953, ha consolidado su portafolio de productos de plástico que incluyen canecas, organizadores y utensilios para el hogar. En lo que es una nueva etapa de su historia, ahora se está poniendo a tono con las exigencias de la transformación digital.



Acaba de lanzar una aplicación móvil llamada ‘Wapp’ que, al leer un código en sus cajas organizadoras, el cliente puede tomar una foto de lo que almacena allí para que quede identificado y a la mano el lugar exacto donde se guardó.



Eso, dice el presidente de Industrias Estra, Juan Fernando Gómez, es facilitarle la vida al cliente con una especie de ‘GPS’. Incluso, esta herramienta permite también una alerta sobre la fecha de vencimiento de productos, explica.



“Nuestro mensaje es que en Estra no solo vendemos productos, sino que ofrecemos soluciones prácticas que generan bienestar para nuestros consumidores. Estamos trabajando muy fuerte para dar una solución práctica con transformación tecnológica y digital”, explica Gómez a Portafolio.



El desarrollo de la nueva aplicación es el primer paso de otras iniciativas de innovación que tiene en marcha la compañía desde varias instancias.



La primera, es su grupo de colaboradores que están organizados en 7 equipos, y que se han ‘puesto la camiseta’ para sacar adelante ideas innovadoras que aporten al crecimiento de la empresa, señaló el directivo. Justamente, de allí fue que surgió la idea de la nueva aplicación.



Otro aliado importante para trabajar en este frente es el Instituto del Plástico, “con el que hemos avanzado en algunos elementos que van a servir para poder tener unos productos inteligentes”, afirma Juan Fernando Gómez.



La tercera fuente para sacar adelante las novedades tiene que ver con el trabajo ‘en llave’ con 7 jóvenes que están en la ola del emprendimiento y lideran sus compañías pequeñas.



“Nosotros les ayudamos a organizarlas administrativamente, los avalamos frente a los proveedores, les hacemos la distribución y algunos de los miembros de nuestra empresa hacen parte de la junta, porque lo que hemos identificado es que los emprendedores son muy buenos para innovar y sacar productos pero en el mundo administrativo y financiero tienen debilidades, y es ahí donde se pierden grandes talentos”, plantea el empresario, al tiempo que sostiene que la compañía, en principio, no se ha vinculado como accionista a ninguna.



Incluso, estos nacientes empresarios aprovechan espacios de Industrias Estra, tipo ‘coworking’, con un acompañamiento permanente.



NUEVA LÍNEA CON SERVICIOS



En el programa de fortalecimiento de su portafolio de productos y servicios, Estra acaba de lanzar una nueva línea de canecas, que para su producción ha necesitado un proceso llamado IML ‘In mold labeling -etiquetado en el molde-’.



Esto se logra gracias a una máquina inyectora de 1.500 toneladas que permite que la caneca adopte el diseño que se necesite.



Un robot posiciona dentro del molde del producto una etiqueta especial prefabricada, que se fusiona con el material al momento de producir la caneca.



Esta tecnología favorece el tiempo producción al eliminar procesos adicionales y permite personalizar los productos con imágenes de buena resolución.



“Definitivamente se trata de una caneca que se sale de lo común y que permite tenerlas con diseños distintos en la habitación, los baños o la cocina. Tenemos la capacidad de darle el ‘look’ que se quiera para el ambiente que se necesite”, explica Gómez.



Detrás de este producto disponible para los segmentos corporativos y del hogar, de parte de la compañía hay una política de promoción y defensa del cuidado del planeta.

Las tapas de estos productos van diseñadas bajo el concepto de que “si conoces el color de la caneca, cambiarás el color del mundo”, con el fin de incidir en el buen hábito de separación y disposición de residuos.



A la oferta de esta nueva línea se agrega un servicio que para Estra es un valor agregado: los clientes tienen acceso a una plataforma de educación virtual para reforzar el mensaje y las recomendaciones en torno a la importancia del respeto por el ambiente, no solo en el campo de los residuos, sino también en cuanto al manejo responsable del agua y la energía.



“Nos salimos de la práctica de botar la basura a un estrategia de pedagogía. Ahí es donde está la gran diferencia”, dice Juan Fernando Gómez.



En general, con la estrategia de innovación en nuevas líneas y propuestas tecnológicas, la compañía espera aumentar las ventas un 7,4%. El año pasado, Industria Estra registró ventas por $68.900 millones, y utilidades netas por $1.220 millones.





congom@portafolio.co

Bogotá