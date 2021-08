Oro y minerales metálicos, claves en la recuperación del sector

El oro, el carbón metalúrgico y el coque apalancan el crecimiento del sector, cuya expectativa se mantiene en el 15 % para lo que resta del año. Así lo afirmó la Asociación Colombiana de Minería (ACM), al presentar los resultados de la actividad en el primer semestre de 2021.

De acuerdo con el gremio, las exportaciones mineras registraron un aumento de US$ 412 millones, que equivalen a un alza del 8% en comparación con el primer semestre de 2020, este incremento se debe principalmente al buen comportamiento de los metales preciosos, minerales no metálicos como el cemento y sobre todo del oro.



Las ventas al exterior de este último crecieron, entre otros, por el desarrollo e inicio de operación de otros proyectos, pasando de US$ 1.073 millones en el 2020 a US$ 1.501 millones en el 2021, esto representa un crecimiento del 39%.



Por otra parte, la reactivación total de proyectos de infraestructura y la dinamización del sector construcción, han contribuido a mejorar los resultados de minerales no metálicos.



El cemento gris registró un aumento de 1.6 millones de toneladas en comparación a las producidas en el mismo periodo del año anterior. Situación similar a la del carbón metalúrgico y coque, necesarios para la producción de acero que pasaron de USD $403 millones a US$ 583 millones lo que representa un incremento en ventas cercano al 30%.



Del otro lado se encuentra el carbón térmico, cuya producción aún se mantiene lejos del potencial mostrado en años anteriores, el mineral registró una caída en exportaciones de US$ 796 Millones debido principalmente a la reducción de las operaciones y la salida del país de grandes multinacionales como Prodeco.



“El carbón seguirá siendo una fuente confiable de energía para el mundo y dado el potencial que tenemos como país frente a este mineral, nuestro deber es pensar cómo logramos ser más competitivos en el mercado internacional. Debemos aprovechar los recursos existentes para mantener los empleos, recursos e inversión que son clave para la recuperación económica”, indicó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.



Resultados de sostenibilidad



Otros de los resultados que se dieron a conocer en la rueda de prensa, fueron los de la tercera encuesta de sostenibilidad, en la que se consolidaron las cifras de 2020 relacionadas a inversión social, ambiental, empleo y compra de bienes y servicios en la industria minera nacional.



Dentro de los principales retos para el sector, se encuentra aumentar el nivel de participación de jóvenes en las actividades y operaciones mineras. Actualmente existen 63 iniciativas para incentivar el empleo juvenil y se espera que en los próximos 3 años la cifra de hombres y mujeres (entre los 18 y 28 años) que trabajan en la industria, aumente del 13 % al 18 %.



Al día de hoy, el 65 % de la concentración de empleo se encuentra en las áreas de influencia donde se realizan los proyectos mineros, en ese sentido, seguiremos apoyando el talento local y llevando oportunidades de desarrollo.



En materia de inversiones sociales, la industria aportó $165.717 millones (2020), 4% más que en el 2019, en programas relacionados a salud (18 %) y educación (11 %). Entre otros aportes, se destacan los de infraestructura vial, apoyo a emprendimientos, fortalecimiento institucional y proyectos culturales, artísticos, deportivos y de vivienda.



En el sector ambiental, se realizaron inversiones por un total de $320.828 millones, recursos destinados a la renovación de infraestructura tecnológica y a planes de sensibilización para garantizar la calidad del aire en las operaciones, programas de reforestación, cuidado del agua, manejo de residuos sólidos, eficiencia energética y protección de la biodiversidad.



“Mucho hemos hablado sobre el potencial geológico que tiene el país, como gremio queremos hablar de este como una realidad, una certeza geológica que nos permitirá lograr ese mundo más verde y esa Colombia más verde a través de los minerales que son clave en la transición energética. Para construir ese mañana que soñamos, necesitamos mayor exploración y por tanto, mayor inversión”, concluyó Nariño.