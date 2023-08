Otorgan orden al mérito empresarial a presidentes de Nutresa y Procaps

En cierre del Congreso Empresarial Colombiano, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), entregó los reconocimientos de la orden al mérito empresarial ‘José Gutiérrez Gómez’ a Rubén Minski Gontovnik, CEO y fundador de Procaps, y a Carlos Ignacio Gallego Palacio, presidente del Grupo Nutresa.

(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Este reconocimiento significa la máxima distinción otorgada por la Andi con el propósito de reconocer y exaltar a las personas y empresas que se distingan en el tejido empresarial y productivo del país. Estos son sus perfiles.

Rubén Minski Gontovnik



Ingeniero químico de la Northeastern University, con formación en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y en el programa CEOs' Management de Kellogg School de Northwestern University, en Estados Unidos.

CEO y Fundador del Grupo Procaps, institución basada en Barranquilla y que bajo su gestión hoy cuenta con presencia directa en 13 países de América, exporta a más de 50 países del mundo y se ha convertido en la primer farmacéutica en Latinoamérica en llegar a la bolsa de valores Nasdaq.

(‘Reformas acabarían 2,7 millones de empleos’: Andi).



Ha sido fundador de más de 40 compañías en América Latina y Estados Unidos, relacionadas con el sector farmacéutico y nutracéutico, teniendo plantas de fabricación en Colombia, Brasil, El Salvador y Estados Unidos.

También ha recibido importantes reconocimientos, como el título de: “Empresario del Año de la Universidad del Rosario”. También fue nominado como empresario del año por el periódico colombiano La República en 2020 y 2022.

Además, ha sido miembro activo de diferentes juntas directivas de organizaciones privadas, fundaciones y agremiaciones en el país.

Rubén Minski Gontovnik, CEO y fundador de Procaps. Cortesía Andi

Carlos Ignacio Gallego Palacio

Ingeniero civil de Universidad Eafit y magíster en Administración de Empresas. Ha cursado diferentes programas en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el Kellogg School of Management de Northwestern University y el Center for International Development de Harvard University.

Es el presidente de Grupo Nutresa S. A, donde cumple 32 años ejerciendo distintos cargos en la misma entidad. Además, dentro de su experiencia profesional se destaca su paso por Vida S. A., por cinco años y la Compañía Nacional de Chocolates, empresa en la que trabajó por 15 años ininterrumpidos.

(Minhacienda pide ayuda a la banca para acelerar obras).



Es miembro de las juntas directivas de: Estrella Andina, La Recetta, Tresmontes Luchetti, IRCC, GRI, Fundación Suramericana, Corporación Pueblo de los Niños, Hospital Pablo Tobón Uribe, Consejo Superior de la Universidad EAFIT y Consejo de Regentes de la Pontificia Universidad Javeriana. Igualmente es miembro de la Junta de Dirección General de la ANDI desde 2014 y fue su presidente entre 2020 y 2022.

Fue presidente del Capítulo Colombia del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y en 2020 asumió la presidencia Pro Témpore del mismo. Igualmente, hizo parte de la Misión de Internacionalización, iniciativa de la Vicepresidencia de Colombia.

Adicionalmente, fue reconocido como el Líder Empresarial con mejor reputación en Colombia según el Monitor Merco Empresas y Líderes en 2019 y en 2022 ocupó la segunda posición en el mismo listado. Igualmente, en 2021 hizo parte de los 68 colombianos que hicieron parte del listado de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica según el portal Bloomberg Línea.

PORTAFOLIO