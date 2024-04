Colombia será el nuevo destino de Palladium Hotel Group

Tras éxitos en varios países del mundo, entre los que se destacan destinos como Ibiza, Jamaica y la Riviera Maya, la cadena Palladium Hotel Group anunció que Colombia está dentro de sus planes.



Así lo confirmó a Portafolio Mario Viazzo, director Comercial de América Latina y Caribe de la firma, quien además destacó la rápida recuperación de la empresa y su crecimiento a doble dígito.



¿Cómo le fue al grupo en 2023?



Fue un año muy exitoso, récord para la cadena. Logramos pasar la meta que nos propusimos a inicio de año, generar revenue o negocios por más de 1.000 millones de euros y se cumplió.



¿Y en la región?



Cerca del 60 % del share de la producción de Palladium Hotel Group viene de América. La región cumplió su presupuesto, también llegamos a los números previstos y seguimos con la línea de crecimiento de doble dígito desde pospandemia.



¿Superaron las cifras de 2019?



Sí. En 2021 los superamos. En 2022 volvimos a crecer en doble dígito y en 2023 volvimos a crecer a doble dígito. La realidad es que nuestra pospandemia ha sido muy exitosa.



¿Cómo les ha ido con las aperturas y remodelaciones de sus hoteles?



El año pasado renovamos el Grand Palladium Jamaica en su totalidad. Es uno de los dos hoteles que tenemos dentro del complejo Jamaica. Se renovaron habitaciones y áreas comunes. Ahora es un hotel muy renovado y moderno.



A fines del año pasado, o sea, diciembre, se abrió Riviera Maya, el Family Selection Kantenah y la renovación de Gran Palladium Kantenah. Con lo cual hoy ya tenemos el 50 % del complejo de Riviera Maya, 100 % renovado.



Eso es lo que está arrancando este año, el Family Selection, sobre todo, es un producto muy exitoso, ya resultó muy exitoso en Costa Mujeres y ahora lo estamos replicando en la Riviera Maya.



¿Y este año?



En este momento estamos renovando Punta Cana, en julio ya va a estar. Se está transformando el centro de convenciones ya que tanto el segmento de bodas como el segmento MICE se están comportando muy fuertemente.



Luego en el caso de Brasil, en Imbassaí, este año empezamos la renovación de 250 habitaciones, que es el 50% del hotel, restaurantes y se hace de nuevo el mini club y el junior club también.



¿Hay más proyectos pendientes?



Se viene una segunda fase en Costa Mujeres y una segunda fase en Jamaica con una construcción nueva. En los próximos meses lo anunciaremos en detalle.



¿Tienen más países de la región en la mira?



Estamos enfocados fuertemente en ver nuevas oportunidades de abrir nuevos hoteles en la región. El foco principal es Caribe y también Colombia para abrir con nuestras marcas, con un Grand Palladium. También estamos enfocados en crecer siempre en el modelo de gestión, igual con nuestras marcas de hoteles urbanos, que en este caso es Only You o Bless, nuestra marca de lujo.



¿En qué ciudades?



Puede ser Bogotá, Medellín o Cartagena.



¿Cuándo tienen planeado construir la marca y cuál es el más próximo?



Por nosotros mañana. Continuamente estamos viendo oportunidades, acercándonos, siempre buscamos el modelo de gestión, con lo cual buscamos un socio inversor que tenga o construya el edificio, y nosotros operarlos con nuestras marcas.



Un ejemplo, Cartagena podría entrar un hotel Only You, o un hotel Bless, o un hotel Gran Palladium, dependiendo el perfil del producto que pueda ser, o sea, puede ser un hotel All Inclusive, o un hotel en ciudad con la marca Only You.



Si hablamos de Bogotá, obviamente sería Only You o Bless, que son otras marcas. En Medellín, podría ser Only You.



Estamos buscando inversores, hay planes, hay un terreno y hay que construir para gestionarlo, por lo cual hablamos de un plazo mínimo de dos años, pero si mañana hay un hotel construido en un mes lo abrimos.



¿Qué piensa del mercado colombiano?



El mercado colombiano siempre genera mucha expectativa, tanto en segmento vacacional, como en segmento corporativo, que es como decíamos, un segmento que nosotros atacamos fuertemente. Segundo, cuando analizamos, la cantidad de llegadas, de pasajeros colombianos a países donde ya tenemos presencia, es muy alto, con lo cual el potencial que tenemos, está. Para nosotros es muy importante continuar creciendo y desarrollando nuestras marcas acá.



¿Cuál es la gran apuesta este año?



Como empresa gestora queremos seguir generando rentabilidad y mejorando el revenue para los propietarios.



Tenemos un reto muy importante: seguir siendo más eficientes y generando esa rentabilidad a las propiedades que gestionamos.



Además, seguir creciendo a doble dígito, consolidarnos cada vez más en el segmento MICE y de bodas y seguir siendo innovadores en entretenimiento y gastronomía.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio