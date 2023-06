El Caribe colombiano, en la mira de Palladium Hotel Group

En entrevista con Portafolio, Javier Delgado, country manager para Colombia y Ecuador de la cadena hotelera Palladium Hotel Group, habló del interés de la firma en el país y de poder incorporar su modelo de ‘todo incluido’ y cinco estrellas.



Además, contó los detalles de la remodelación de las instalaciones de varios de sus hoteles en América Latina y el Caribe. Así mismo, hace un llamado a las aerolíneas a sumar más rutas y destinos a su portafolio para potencializar estos destinos.



¿Cómo han consolidado su presencia en el mercado estos años?

Es una marca de más de 50 años que nació en el Mediterráneo. Hoy ya tenemos presencia en seis países: México, Brasil, República Dominicana, Jamaica, España e Italia.



Como grupo manejamos distintas marcas, hay para adultos, familiares y tenemos hoteles de ciudad también.



¿Cómo les fue en la pandemia?

Afectó a toda la industria, pero afortunadamente no tuvimos que cerrar mucho tiempo. En la medida en que se han ido reactivando los vuelos hemos abierto nuevamente cada hotel.



En 2022 tuvimos un notable incremento en la ocupación, pasando de un 78% a 84% promedio anual, sobre todo en México y República Dominicana.



Sin embargo, este año con la situación de la salida de las dos aerolíneas, ha afectado muchísimo el turismo desde Colombia.



¿Cómo ha sido la afectación?

En números reales, aún no lo tenemos, pero la reducción de viajeros hacia México y República Dominicana se ha notado. Sin embargo, con base a lo dicho por Anato la disminución esta entre un 45% y 50%.



Con esto en mente, ¿cómo perciben el cierre de colombianos hacia sus destinos?

Somos optimistas en que al final 2023 las cifras en ambos destinos (México y República Dominicana) las tengamos a niveles de 2022, es decir, 83% y 84%.



Estamos muy esperanzados que las cosas se solucionen en el sector aéreo y las aerolíneas que siguen operando aumenten sus frecuencias.



¿Tienen en la mira instalarse en nuevos destinos? ¿Colombia está en la lista?

Dentro de nuestro modelo de expansión esperamos llegar a nuevos destinos. De hecho, para final de este año empezará a operar nuestro hotel de ciudad Only You en la ciudad de Nueva York y vamos a tener otros en México.



En lo que respecta a Colombia, desde hace unos años hemos tratado de entrar, pero no hemos podido. El foco está en cómo llegar con una marca de familia a la costa Caribe, tenemos ese objetivo y en un mediano plazo lo podemos lograr.

¿Qué opina del turista colombiano?

Considero que a nosotros los colombianos nos gusta viajar bien, pero desafortunadamente muchas veces no estamos bien asesorados.



Por eso, dentro de nuestras misiones está llegar al cliente final a través de la agencia de viajes o del operador, pero que ese asesor lo haga bien para que estemos en el radar del viajero, porque se cree que nos gusta viajar bien pero con tarifas muy bajas y yo creo que cuando viajamos así es porque no estamos bien asesorados, porque podemos vivir una grata experiencia.



¿Le apuntan a que cada vez más viajen colombianos a sus destinos? El peso

está devaluado...

Es verdad, pero lo que he recogido cuando visito el país es que nos vamos acomodando a las nuevas realidades. Cuando el dólar estaba a $1.800 viajábamos y se creía que cuando llegara a $2.000 no viajaríamos, pero no fue así ni cuando llegó a $3.000 o a $4.000.



De hecho, el año pasado el crecimiento de turistas hacia México fue exponencial. Por este motivo creo que el dólar es una barrera psicológica.



¿Qué planes tienen este nuevo año?

Este año estamos remodelando algunos de nuestros hoteles y creando un hotel dentro del hotel, trasladando el servicio de mayordomía en Rivera Maya.



Llega Only You en Nueva York y en Jamaica queremos construir un nuevo hotel. En un futuro cercano, es decir, en 2024, haremos una nueva remodelación. Más adelante esperamos venir a Colombia.



¿Harán inversiones en tecnología?

Hemos invertido mucho en tecnología. De hecho el 98% de nuestros mayoristas están integrados, con esto, las reservas se hacen en tiempo real, también se carga el inventario y promociones, es una gran herramienta que venimos trabajando durante años, eso facilita mucho el negocio.

La subida de costos toca a las tarifas y al cliente

Para Javier Delgado, country manager para Colombia y Ecuador de la cadena hotelera Palladium Hotel Group, la situación macroeconómica no está afectando directamente las finanzas, pero sí a los consumidores.



“A nosotros como propiedad los costos no nos ha afectado mucho en destinos donde tengamos hoteles. Sin embargo, en la medida que la inflación afecta, nos afecta. Sobre nuestros clientes, si bien nuestro producto es cinco estrellas de lujo, los precios no son inalcanzables y arduamente sacamos promociones para que los latinos puedan viajar y cumplir sus sueños”, dice.



En línea con esto, anualmente suben sus tarifas cerca de un 4%, pero pensando en sus clientes.



“No pensamos solo en nuestro bienestar, sino en el de todos”, remarca.



PAULA GALEANO BALAGUERA

