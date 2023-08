‘Los colombianos aseguran el carro pero no la vida’

Aunque el mercado colombiano es de 25 millones de asegurados anualmente en las diferentes coberturas, cuando se miran las cifras de penetración de aseguramiento de la vida, el índice de penetración es de apenas el 0,9% como proporción del PIB, según lo indica José Suquet, presidente de la junta directiva y CEO de Pan-American Life Insurance Group (Palig) quien habló con Portafolio del mercado.



¿Qué pasa con los colombianos cuando de comprar pólizas de seguros se trata?

​

Como empresa hacemos un gran esfuerzo para que las personas entiendan la importancia de cuidar su vida, pero no es fácil.



El primer gran patrimonio que en promedio tiene un colombiano es un carro o una moto, es su activo más valioso y lo tiene tan claro y la protege. Pero no pasa lo mismo con su vida, la gente no invierte en cuidar su vida.



Un dato en salud privada, solo hay 1,2 millones de colombianos asegurados.



¿Cómo les va en Colombia?

​

En el país, se encuentran protegidos por Pan-American Life, alrededor de 1.200 compañías y más de 1,4 millones de personas. Al cierre de 2022, la industria colombiana registró más de 25 millones de asegurados en las diferentes coberturas de seguros de vida.



En el primer trimestre de 2023, la industria aseguradora colombiana específicamente en los ramos de vida registró un crecimiento del 19 por ciento.



Les gusta el país...

​

Llevamos 84 años aquí y la operación colombiana es clave para Pan-American Life, no solo por estar en un mercado de más de 50 millones de personas sino por la diversificación que representa la propuesta de valor de agencias de vida, beneficios para empleados y mercadeo masivo en la región.



¿Cómo les va en el mundo?

​

El crecimiento consecutivo en ingresos y primas que el Grupo ha tenido a nivel global, durante 18 años, denota la fortaleza de la relación con los asegurados y la confianza que han depositado en nosotros. Producto de lo anterior, las primas totales globales, incluida la operación de Colombia, crecieron en 2022, 12,4%, ascendiendo a US$1.480 millones y los ingresos aumentaron 1% para un monto de US$1.230 millones.



A nivel mundial, tenemos siete millones de vidas aseguradas, el 20%se encuentran en Colombia.



¿Los colombianos si se aseguran?

​

La inversión media en seguros de vida en Colombia, incluyendo EPS y ARL, es de $400.000 por persona. De este valor, la mitad está en seguros ligados a coberturas de obligaciones financieras.



Entre tanto, en Colombia más de la mitad de la población no cuenta con ningún seguro, lo que se traduce en una gran oportunidad para continuar fomentando una cultura de aseguramiento y educación financiera.



Carros usados El Tiempo



Y ¿cómo les va este año?

​

El crecimiento, del primer trimestre fue 19%, el impulso de 2022 ayudó. Este segundo está por debajo de ese porcentaje, pero el tema de seguros se mueve.



Además, si bien existen 25 millones de asegurados, son principalmente porque son deudores de crédito o por pólizas de vehículos (SOAT). No porque decidieron asegurar su vida.



La gente dice que no compra una póliza porque no le cumplen …

​

Nosotros trabajamos con seguros transparentes: nosotros pagamos en reclamos en vida y salud, un promedio de un billón de dólares al año.



Adicionalmente pagamos US$250 millones por fallecimiento y salud médica. Y por pandemia pagamos US$250 millones por covid-19.

José Suquet, presidente Junta Directiva y CEO de Pan- American Life Insurance Group. Cortesía



¿Qué hace diferente a su seguro de vida?

​

Nuestra póliza genera una acumulación de primas, es un instrumento financiero. El seguro de vida es una promesa que vendemos, y puede durar 10 o 40 años. En nuestro caso en covid, los fallecimientos fueron de personas con edades promedio de 72 años y su póliza era de 25 años. Estamos para ellos, vía empresas o familia.



Nuestros planes no son baratos. Vendemos seguro universal permanente, la prima va acumulándose, y esos valores en la póliza se toman en efectivo o parte como pensión, o para pagar estudios o para lo que quiere quien lo adquiere.



¿Cuánto cuesta?

​

Todo depende del monto o la edad de la persona. Un seguro promedio anual 3 millones de pesos. Pero debe ser una decisión informada.



Han logrado que las personas cambien …

​

En este país nos pasa que las personas piensan en cuidar la vida cuando tienen su primer hijo. Claro la pandemia ayudo un montón, pero falta la decisión final.

La gente lo mira como un gasto que no entiende.



¿Cómo le va al país cuando se miran todos los mercados donde están?

​

Hace dos años Colombia fue el país número 1 globalmente. Creemos que el mercado del país puede crecer de tres a cinco veces en siete años. Pero esto no pasa de un día a otro hay que tener visión de largo plazo.



En 2020, la firma en el país obtuvo US$100 millones de ingresos, ahora ha bajado por el tipo de cambio, pero sigue creciendo en pesos colombianos, y eso en términos de largo plazo se arregla. En volumen está en tercer lugar dentro de todos los países de la región.



