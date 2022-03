Pandemia, economía y elecciones, en centro de atención de asambleas

Marzo es el mes en el que la gran mayoría de empresas realizan sus asambleas de accionistas en las que informan sobre los resultados de la gestión del periodo inmediatamente anterior, pero este año en Colombia tendrán varios elementos que las harán diferentes a las de cualquier ejercicio del pasado.



El marchitamiento de la pandemia, la recuperación económica, la alta inflación y sobre todo, la elección presidencial, gravitarán en las reuniones que por estos días se comienzan a realizar.



A estos elementos también habría que sumar la expectativa en el mundo empresarial por el clima de tensión que se comenzó a vivir a comienzos de noviembre del año pasado cuando el Grupo Gilinski decidió lanzar sendas ofertas públicas de adquisición (opas) por Nutresa y el Grupo Suramericana, dos de los pilares del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y que se vivirá en las asambleas de esas y las demás compañías de ese conglomerado, uno de los más grandes del país.



Por eso, como dice José Miguel Mendoza, abogado y socio de DLA Piper Martínez Beltrán, quien es experto en resolución de asuntos societarios este año “se viene un alza de los conflictos societarios en Colombia”.



A TENER EN CUENTA



El jurista considera que “está trillado recomendar a los accionistas revisar los libros”, los estados financieros de la sociedad, pues ellos lo saben y es lo más público que las administraciones ponen a su disposición para análisis.



Sin embargo, Mendoza ve varias señales de que se aproxima una temporada tormentosa de asambleas de accionistas en las que se van a presentar conflictos.

Y detalló tres señales claras al respecto.



La primera es que Colombia y el mundo ya está saliendo de la covid-19 que afectó los resultados de los últimos dos años y eso crea tensiones.



Además, y pese a lo anterior, al llegar a las asambleas, varias de ellas presenciales, muchos socios preguntarán el porqué no hubo tantos dividendos para repartir. Otro elemento importante que el experto considera para evaluar es que se avecina la elección presidencial en la que hay muchos elementos políticos, sociales y económicos en juego, “por lo que algunos querrán guardar la caja (liquidez), otros preferirán que se reparta la mayor cantidad de utilidades y el hecho de que esto se de en un año de elecciones se complica lo demás”, asegura.



Y en este sentido, en estos días hay una actividad intensa en la preparación de los informes de auditoría y de revisoría fiscal que se deben presentar en las asambleas.

Una asamblea efectiva



Para el experto, aunque muchos accionistas están pidiendo asambleas presenciales, la organización logística ha permitido que se afine la virtualidad y con la prórroga de los decretos de emergencia sanitaria se da vía libre para que este tipo de reuniones se sigan realizando virtualmente.



El segundo punto es que “cuando hay un conflicto entre accionistas, la administración queda en medio del fuego cruzado y ellos deben saber cuál es su rol en una asamblea en la que sube la tensión”.



De esa manera, si surge un conflicto, la compañía debe asegurar que este no obstaculice las operaciones de la empresa, indica Mendoza.



CORTE PARA CONFLICTOS



Además, el experto aclara que desde el lado de los accionistas, si se es minoritario, hay que saber a dónde puede ir a reclamar para evitar posibles situaciones de hecho, que con frecuencia se presentan al sentirse impotentes para hacerse escuchar o al percibir que sus reclamos o solicitudes no fueron escuchados.



Al respecto, José Miguel Mendoza dijo que la Superintendencia de Sociedades tiene la única corte en América Latina para dirimir conflictos entre accionistas y es allí en donde cualquier socio de una empresa colombiana puede presentar su caso y hacer seguimiento de su resolución.

