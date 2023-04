Paneleros pasan de productores a volverse operadores turísticos

Los productores de panela han afrontado grandes retos a través de los años, sobre todo de clima, falta de mano de obra y mal estado de las vías para llevar del campo a la mesa el producto de origen colombiano. Ahora afrontan una nueva dificultad: los precios de venta.

Según los campesinos, el precio de comercialización es inferior al costo de producción, lo que los ha puesto a repensar su modelo de negocio, por tal motivo han cambiado el foco de sus fincas y ahora son centros turísticos.



En el caso de la Finca de San Pedro, ubicada en Villeta (Cundinamarca), como muchas de otras fincas han empezado a brindar el servicio de ‘turismo panelero’, en el cual por medio de un recorrido le enseñan a los viajeros cómo se hace la panela viviendo toda la experiencia como productor.



“El objetivo principal es que sean campesinos paneleros por un día, desde lo real, de cómo lo hacemos en el campo, desde el recorrido por trocha hasta llegar a los hogares. La idea es llevarlos hasta el cultivo de caña donde los ponemos con azadón al hombro a sembrar, a llevarlos por senderos de herradura por donde se carga la caña en mulas, porque aún se hace así, ven el proceso hasta que nace la panela”, dice Heidy Guillén, gerente de Finca San Pedro.

Este servicio, en palabras de la gerente, ha tenido una acogida muy buena, y si bien todavía no es muy conocido este tipo de turismo en la región, están trabajando para que sea conocido por más visitantes.



El precio es de $120.000, que incluye desde el trasporte, hasta la alimentación por un día. “Son recogidos en el punto, la experiencia, el almuerzo campesino, la ‘paneloterapia (un masaje a base de panela) y regreso al punto de encuentro- es lo que incluye el valor-”, explica Guillén.

Los retos

Conseguir de mano de obra se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los productores, aseguran que ‘las nuevas generaciones’ no están interesados en seguir trabajando en el campo, por tal motivo, cada vez es más costoso conseguir y retener talento en las fincas.



Esto, sumado a las fuertes lluvias que azotan las regiones, el incremento en el precio de insumos, el valor de la gasolina y el mal estado de las vías han hecho que producir panela sea cada vez más costoso.



Según Fedepanela, gremio del sector, únicamente el estado de las vías y el clima afecta hasta 25% el costo de la producción.



“Por tal motivo estamos buscando la estabilización de los precios de la panela, está en proceso, es un tema lento. No hay una ley que nos respalde como productores, eso hace que baje, porque no tenemos un respaldo financiero a la hora de producir”, dice Guillén.

Y es que si bien los costos han subido, el precio de la panela no lo hace, lo que está incidiendo en la continuidad de la labor.

“El costo de producción de un kilo de panela está en $3.250, cuando se va a vender en una plaza de mercado (de manera informal) y ellos manejan los precios y la compran a $2.500, estamos trabajando bajo pérdida”, reconoce Guillén.



De esta manera, las ‘nuevas generaciones’ toman estos predios, ven que no es rentable y reinventan su uso.



Según Carlos Fernando Mayorga, gerente general de Fedepanela, esta situación también ha generado que la producción tenga un leve decrecimiento a través de los años.

“Tenemos que buscar cómo bajar la presión sobre los precios locales, bajando esto, perfilando a proveedores paneleros que se inserten en mercados especializados, se logra panela en los mercados locales. De esta manera queremos fortalecer la exportación de panela, que es de apenas el 1%”, reconoce Mayorga.



Otra forma de alivianar esta situación es mediante el trabajo con la industria de alimentos, la diversificación de la producción y la mejora de la calidad del producto, de esta manera incentivar el consumo de panela de manera local e internacional.



