Para los colombianos, impuesto al cannabis mejoraría la inversión

La expectativa de crecimiento en la industria cannábica en Colombia está tomando forma en los últimos años, dado los productos medicinales y cosméticos que se están produciendo en el país.



(Lea: La confianza de los empresarios bajó durante julio).

Hoy se llevó a cabo la presentación de los resultados de la primera encuesta de opinión sobre la industria del cannabis, en donde se consultaron a más de 2.000 colombianos de todo el país, y que fue realizada por el Observatorio Colombiano de la Industria de Cannabis, como una iniciativa de Jaime Arteaga y Asociados, en alianza con el Centro Nacional de Consultoría.



Frente a los resultados entregados por la firma, se evidenció que el 91% de los ciudadanos encuestados que han usado productos medicinales o cosméticos a base de cannabis, recomendarían a otras personas usar estos mismos.



De igual manera, frente a la pregunta de si alguna vez ha entrado a una tienda que venda estos productos, el 63% de los encuestados respondieron que no, mientras que el 37% afirmó haber estado en una de ellas.



Los resultados por género presentaron que el 29% de las mujeres ha estado en una de estas tiendas, al igual que los hombres, el 44% también respondió afirmativamente.

La cifra para el grupo de edad, presentó el 43% de la población entre los 18 y 34 años fueron, a entrado a estás tiendas, a diferencia del grupo de más de 54 años, donde el 28% respondió haber estado en una de estas.



El desagregado por estratos reveló que el estrato alto, es el que más ha permanecido en este tipo de establecimientos, presentando un resultado de 47%.



En materia de conocimiento sobre alguien que use productos medicinales o cosméticos con base en cannabis, el 43% tiene conocimiento sobre alguna persona que haga uso de estos. De igual forma, el 57% de los encuestados respondió que no, a diferencia del 43% que respondió sí conocer a alguien que haga uso de estos productos. Así mismo esta cifra es mayor entre las personas de estratos altos, donde el 67% de ellos dice conocer a alguien que use productos medicinales y cosméticos de cannabis. Por su parte, 1 de cada 4 colombianos ha usado productos medicinales o cosméticos que tengan cannabis, de los cuales el 76% de los encuestados respondió que no lo ha hecho, a diferencia de los que respondieron sí que representan el 26%.



Así mismo, el porcentaje de productos usados reveló que 46% hacen parte de pomadas o ungüentos; 38% son cremas, 11% medicamentos, 10% aceites y 9% cosméticos. Entre otro de los datos presentados, se estimó que el consumo de estos productos es mayor en el estrato alto, donde el 40% de las personas han usado estos productos. Y aunque, el uso de la cannabis puede considerarse como la puerta a explorar con otro tipo de drogas, de acuerdo con los resultados de la encuesta se estimó que el 47% de los encuestados aseguran estar muy de acuerdo en que uso de esta herbácea haría que las personas usen otro tipo de drogas más adictivas.



Contrario al resultado de las que aseguran estar en muy desacuerdo, en donde la cifra presentada fue del 53%.



En otro aspecto, el 63% de los colombianos cree que los impuestos de las ventas de productos de cannabis mejorarían la inversión social.



(Además: ‘Top’ 10 de grandes empresas del país reportan crecimiento).



Esta cifra es mayor entre las personas de estratos altos donde el 72% aseguró que estos impuestos mejorarían la inversión, mientras que el 63% del estrato bajo también aseguró estar muy de acuerdo.



Por su parte Mónica Hoyos, subdirectora de Ecosistemas para el Desarrollo en Jaime Arteaga y Asociados y líder del Observatorio de la Industria del Cannabis en Colombia, aseguró que los resultados de la encuesta muestran que los colombianos ven valor en la industria del cannabis especialmente en los estratos altos.



Sin embargo, la líder aseguró que,“existe aún un gran camino para avanzar en materia de reputación de la industria, y parte de esto será lograr ampliar el acceso a los productos medicinales y cosméticos con base en cannabis a los consumidores con menos recursos económicos”.





Diana K. Rodríguez T.