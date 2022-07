Para Natura, Colombia sigue siendo un mercado relevante

La colombiana María Andrea Vargas asume la gerencia general de Natura en el país, con la perspectiva de que se mantenga el crecimiento a dos dígitos y de que avance el plan de biocomercio ético que la empresa desarrolla en la Amazonía colombiana.



¿Cómo llegó a su designación?



Arranqué trabajando en Natura Colombia hace 10 años y estuve en el área regional por dos años. Regresé al país y en este último periodo he estado en el campo comercial. Tengo una trayectoria amplia y he pasado por varias áreas en la compañía. Eso se complementa con el resto de trayectoria laboral que tengo con más de 20 años en diferentes industrias, canales de distribución, muy expuesta a diferentes experiencias y aprendizaje.



¿Qué tanta es la presencia femenina en la compañía?



El 80% de los colaboradores de Natura Colombia son mujeres y si vamos al nivel directivo, el 50%. Específicamente en la fuerza de ventas ese porcentaje crece a 95%. Entonces hay una energía femenina importante dentro de la compañía.



¿Qué objetivos se traza?



Tengo un legado muy bonito que mantener porque llevamos 15 años aquí con una historia de crecimiento y construcción de marca súper bonita y súper exitosa, entonces ese es mi principal desafío. Esta es una empresa diferente y aquí vivimos nuestras causas, que son tres muy marcadas. La primera es Amazonía Viva que tiene que ver con la conservación de las selvas y con lograr esa convivencia con la ciudad de manera sostenible. También esperamos ofrecer el máximo de lo que podemos con la menor cantidad de residuos y a esa causa la llamamos ‘Más belleza menos residuos’. Y la otra se llama ‘Cada persona importa’, nos preocupamos por reducir la desigualdad, la intolerancia y promover la inclusión social.



¿Cómo va Amazonía Viva?



Estamos experimentando muy fuerte esa causa de Amazonía Viva porque estamos haciendo un impacto de biocomercio ético aquí en esta zona de Colombia. Estamos trabajando con 17 familias, protegiendo 250 hectáreas de nuestro bosque y ya extrajimos 500 kilogramos de copoazú.



¿Cómo recibe la operación terminado el primer semestre del 2022 y cuáles son las perspectivas?



Venimos de un contexto país y mundial difíciles. Nos podemos llamar afortunados porque hemos mantenido un crecimiento sostenible. El año pasado crecimos a doble dígito. Este año esperamos crecer igual y tenemos esa perspectiva con un segundo semestre más fortalecido. Venimos de la mano de la dinámica importante de categorías como la de perfumería que para nosotros aumentó un 22 % y la de cuidado personal, un 15%. También venimos con un crecimiento bien interesante en nuestra venta online, a un ritmo más acelerado de lo que esperábamos desde que la lanzamos en el 2019. En el 2021 estuvimos un 26% del presupuesto en la venta online y vendimos un poco más de 650.000 productos a través de nuestra página web. Nos tomamos el trabajo hoy en día de medir qué de las ventas que hacen los consultores las hacen a través de ese ecosistema digital, por ejemplo, compartir el catálogo digital, el envío de un WhatsApp o de un correo electrónico. Lo medimos con tanta contundencia que podemos saber que para los consultores, un 50% de las ventas pasa utilizando esas herramientas digitales.



¿Cómo se ve la compañía frente a la competencia de venta directa?



Desde el 2017 hemos crecido cinco posiciones en participación de mercado y hoy en día estamos en el ‘top’ tres de compañías en las categorías de cosméticos, fragancias y cuidado personal.



¿Cómo han visto la evolución de la consumidora y qué necesidades identifican?



Las categorías en las que participamos siguen en proceso de recuperación frente a las ventas que se tenían en prepandemia. En el caso de Natura hemos sido muy exitosos y por eso estamos tan fortalecidos en nuestra participación de mercado. Solamente en el año de la pandemia estuvimos estancados en nuestras ventas, pero en 2021 y 2022 seguimos creciendo a doble dígito.



¿Qué factores pueden ser una barrera para crecer?



En algún momento, las categorías sí mostraron una contracción pero tenía que ver con el cambio de hábitos e, incluso, con la dinámica de salir o no salir de la casa. Alcanzó a ser una preocupación pero ya no. Vemos que se han vuelto a dinámicas habituales como el uso del labial.



¿Qué lugar ocupa Colombia para la corporación?



Colombia siempre ha sido un mercado muy relevante. En América Latina hay mercados que por su mismo tamaño poblacional son súper relevantes como Brasil y México y también tenemos otros mercados en otro nivel de desarrollo como Chile.



Sin embargo, Colombia siempre se ha destacado por ser un mercado muy desarrollado en las categorías de cosméticos, cuidado personal y sobre todo en la venta directa. Es uno de los países en donde está más desarrollada, como Perú. Seguimos siendo un país muy relevante para Natura por el sector en el que estamos y por el modelo de distribución que es el de la venta directa.



¿Qué cree que deben esperar las empresas con el nuevo gobierno?



Creo que todavía hay muchas cosas por definirse en términos de ver cuál va a ser el nivel de gobernabilidad y cuáles van a ser los cambios. Nosotros seguimos firmes con el país, apoyando a nuestras 35.000 consultoras y con mucha confianza en que Colombia va a poder seguir creciendo y desarrollándose, siendo próspero no solo para Natural, sino para todos.



CONSTANZA GÓMEZ