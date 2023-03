Los efectos colaterales de los bloqueos por el paro minero

El paro minero que se está desarrollando en el noroccidente del país no solo ha afectado la actividad productiva de este sector y a las poblaciones convergentes entre Antioquia, Córdoba y Sucre, sino que también está generando efectos colaterales para los transportadores.



Debido a los bloqueo que se mantienen en el Bajo Cauca, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) informó que han evidenciado aumentos en los costos de cada viaje, indicando que estos se han tenido incrementos de entre 800 mil y dos millones de pesos cada uno.



Así mismo, las exportaciones de productos como el café y productos cítricos (naranjas, limones, mandarinas, entre otros), el abastecimiento de abarrotes y bienes primarios para las poblaciones para los departamentos de Córdoba y Sucre y transporte de productos lácteos para las poblaciones del norte de Antioquia también han presentado inconvenientes.



“Independientemente de cuán válidos o no sean los motivos, el Gobierno no debe seguir negociando con ningún sector mientras que se mantengan las vías cerradas”, dijo Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.



Naturgas, por su parte, informó que, debido a los bloqueos, no han podido suministrar gas natural a más de 15 mil familias en Antioquia, pues estos no les permiten el paso a los tractocamiones hacia los puntos de distribución.



Mientras tanto, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) indicó que, por lo menos, 12 empresas en Antioquia y Córdoba han visto afectadas sus operaciones de forma parcial o total, pues el transporte de insumos y personal también se ha visto afectado, al punto de que están enfrentando un riesgo de tener desabastecimiento.



“El bloqueo de las vías terrestres y fluviales, desde y hacia la costa norte, afecta el tejido social, la movilidad, el sustento y el acceso a la salud y a la educación de las comunidades, no solamente de Córdoba y Antioquia sino de todo el país”, explicó la ACM.



