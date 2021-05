Consejo gremial pide a la ONU hacer veeduría de crisis por el paro

La solicitud está en una carta dirigida a António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, alta comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a María Cllaudia Pulido, secretaria ejecutiva (E) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



“Hacemos un llamado a su organización para que sea veedora de lo que está sucediendo en nuestro país y podamos construir sinergias que permitan superar la coyuntura y garantizar la protección efectiva de los derechos de todos los colombianos”, dice la carta firmada por el presidente del Consejo Gremial, Julián Dominguez Rivera.



En ella, describen la situación que ha vivido el país y el impacto que ha tenido el paro para el sector productivo y los colombianos en los 22 días que lleva.



“Los dirigentes del paro, como mecanismo de presión al Gobierno Nacional, han restringido la movilidad, bloqueando las principales vías de acceso a cada región, generando limitaciones en el ejercicio de la actividad económica y productiva del país mediante amenazas y actos de violencia en contra de trabajadores, campesinos, comerciantes y empresarios que no se unieron a las manifestaciones, profundizando la inestabilidad en el empleo y el cierre de compañías”, dice.



Y agrega que “creemos que los bloqueos en las vías no hacen parte del ejercicio legítimo de la protesta social pues no son acciones pacíficas, su ejercicio representa la vulneración de derechos fundamentales de terceros”.