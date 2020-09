Parques temáticos esperan fuerte acogida de visitantes

En esta nueva fase de aislamiento selectivo que comenzó desde esta semana en el país, el sector turístico, del que hacen parte los parques temáticos y de diversiones, es uno de los que está a la expectativa.



Con el decreto 1168 que dicta las líneas para el reinicio de esta etapa, se corrobora el aval para que los parques temáticos empiecen a operar, ya que como han manifestado distintas autoridades, todo lo que no se prohiba explícitamente está permitido.



Sin embargo, cabe resaltar que desde el 21 del mes pasado el Ministerio de Salud, a través de la resolución 1421, ya había expedido los protocolos para esta actividad, por lo que algunos establecimientos ya venían preparándose. Además, un mes antes, en julio, con el decreto 990, los parques temáticos hicieron parte de las actividades turísticas habilitadas para funcionar en municipios de no covid o de baja afectación.



“Estamos muy complacidos con este decreto. La estrategia de Acolap en este proceso estará enfocado en ser un apoyo fundamental para cada uno de sus afiliados tanto en la aplicación de protocolos como en el acompañamiento y gestión con cada una de las alcaldías”, resaltó Ángela Díaz, presidente de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones.



De acuerdo con la información del gremio, que agrupa a 51 empresas que representa 220 parques en el país, ya está definida la apertura del Bioparque Ukumarí (Risaralda), Arvi (Medellín), Panaca (Quindío), Jaime Duque (Tocancipá), Tamarindos de Comfenalco (Antioquia) Playa Juncal y Los Lagos en Huila y varios parques de Comfandi (Cali).



Luego de este tiempo sin abrir sus puertas Panaca, uno de los parques más icónicos del país, que venía con crecimiento del 23% y estaba próximo a sobrepasar los 400.000 visitantes con corte al 15 de marzo, hoy se encuentra listo para iniciar esta nueva etapa.



“Tenemos una apertura desde el 25 de septiembre y esa semana la aprovecharemos, estando abiertos, para hacer ajustes y ver el fluido de la gente para la semana de receso estudiantil que inicia el 3 de octubre, en donde esperamos que haya una gran visita al destino”, explicó Jorge Ballen, presidente de Panaca.



Por su parte, Sandra Milena Montoya, gerente del Bioparque Ukumari, aseguró que se diseñó un esquema para que las personas puedan ir rotando por las estaciones temáticas del parque con máximo 12 personas en cada una.



“El parque tiene una capacidad de aforo para 7.000 personas, sin embargo, actualmente nuestro aforo va a ser para 1.000, que van a ingresar en tres grupos de 300 en los tres turnos del día: de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 6:00 pm”, señaló la empresaria.



LOS QUE ALISTAN MOTORES



A pesar de que ya se cuenta con la autorización según las normas expedidas, hay algunos parques que se encuentran ultimando detalles para abrir sus puertas. Este es el caso del Parque del Café en el departamento del Quindío, el cual se encuentra ejecutado la adecuación de las instalaciones.



De otro lado, la disposición del Parque Temático Hacienda Nápoles en Antioquia, es que la reapertura del lugar se realizará conforme al comportamiento de la demanda tanto a través de los canales virtuales como del presencial. Además, Oscar Jairo Orozco, gerente del establecimiento, manifiestó que a pesar de que ya se cuentan con todos los protocolos establecidos, aún se encuentran a la espera de que el Ministerio apruebe las normas referentes a los parques acuáticos. “Nos informan que entre esta semana y la próxima darán luz verde a los protocolos”, dijo.



Caso similar es el de Piscilago en Melgar. De acuerdo con Jorge Guatibonza, gerente de Recreación y Deportes de Colsubsidio, actualmente se encuentran terminando el protocolo del parque que incluye el uso de las piscinas por horarios, circulación en las playas de las mismas en un solo sentido, y distanciamiento de cuatro metros en las piscinas. Así, la apertura de este parque se espera lograr el último fin de semana de octubre.



LOS PARQUES DE DIVERSIONES



Según la presidenta de Acolap, tal y como lo explicó el ministerio de Comercio, todos los parques de diversiones acuáticos, temáticos, centros de entretenimiento familiar, zoológicos, bio parques y demás, están habilitados para reabrir sus puertas. “La restricción la pondría algún alcalde del municipio de alta afectación, para lo cual tendría que pedir una autorización al ministerio del Interior”, agregó.



“Participamos en la mesa interinstitucional conformada por las empresas del sector y el gremio para presentar al Ministerio de Comercio los protocolos de bioseguridad, los cuales fueron aprobados el pasado 21 de agosto. También recibimos visita de la Secretaria de Salud”, aseguró Mauricio Bernal Beetar, director general de Corparques - Mundo Aventura.



Este, uno de los dos parques de diversiones más importantes de la ciudad, que antes de la pandemia recibía 1,3 millones de visitantes al año y 120.000 al mes, y que empezaría con su operación a partir del presente mes.



No obstante, la representante de Acolap, dice que se encuentran a la espera de las directrices de la Alcaldía puesto que “en la página aún no se permite el registro de la actividad”.



Finalmente, cabe destacar que de acuerdo con el gremio se calcula que el 30% de los parques no abrirían sus puertas.



OPERACIÓN EN LA NUEVA FASE



De cara a la reactivación, los parques de diversiones inician esta fase con ideas innovadoras para garantizar el distanciamiento.



En el caso de Panaca, la venta de boletería está programada para que se realice previamente a través de la página web, donde se puedan realizar a su vez registros de grupos familiares bajo un solo nombre. Además, “vamos a activar muchas aéreas de picnic y a promover que la gente reserve la compra de la comida en la misma página que las boletas. Así, solo tendría que llegar y recoger el pedido que hizo y eso evitaria complicaciones”, resaltó Jorge Ballen. Entre tanto, en el Bioparque Ukumarí, se adaptó toda la instalación para la visita de los animales a través de la señalización.



María Camila Pérez Godoy

camgod@eltiempo.com