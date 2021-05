La cuota femenina en juntas directivas colombiana está en aumento

Cada vez más mujeres hacen parte de juntas directivas y este año, en las semanas en las que se renovaron las asambleas de accionistas, el aumentó se notó.



Es así como un total de 138 mujeres (18,7 %) forman parte de las juntas directivas del país. Se trata de la ocupación más alta de mujeres desde que comenzara a darse un aumento significativo, en el 2018.



Para Alexander Guzmán, coordinador del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Cesa, sin duda estas elecciones han mostrado resultados positivos y una conquista importante del género femenino en estos espacios directivos.



En este momento, en Colombia, el porcentaje de emisores con juntas conformadas completamente por hombres es de 32, de 126 que escogieron este año a sus miembros de juntas directivas. El año pasado eran 48.



Hoy en Colombia hay 156 asientos en juntas directivas ocupados por mujeres. Estos cargos están siendo representados por un total de 138 mujeres.

138 mujeres ocupan, actualmente, cargos en juntas directivas de compañías del país.

De acuerdo con el Cesa, de ese total, 125 de ellas están a cargo de una sola junta, nueve mujeres están al mando de dos juntas, tres mujeres a cargo de tres juntas directivas y una sola ejecutiva a cargo de cuatro juntas directivas. “Este año llegaron 22 mujeres nuevas, lo que se traduce a que el camino se está ampliando para que cada vez más mujeres formen parte de gobiernos corporativos”, dice Guzmán.



María Andrea Trujillo, también coordinadora del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del Cesa, coincide en que este año ha habido una conquista importante de más mujeres en juntas directivas con el aumento del porcentaje total. Teniendo en cuenta que en esta oportunidad se contaron 126 emisores de valor, al revisar cuántas empresas están por encima del 30% en participación de mujeres se identifican 22, el mismo número del 2020.



Sin embargo, “vemos que este año las empresas que aún no tienen ninguna mujer son 32 y no 48 como el año pasado. Se ganó un puesto importante en aquellas empresas que ahora tienen, al menos, una mujer, aunque lo ideal es que sean tres o más. Ahí sigue habiendo un techo de cristal, pero cada puesto ganado es un logro”, manifestó María Andrea Trujillo”.



Lo que se ha logrado, dice, muestra la importancia del programa, que busca preparar cada vez a más mujeres para cargos en gobiernos corporativos.



“No se trata de más puestos para las mismas mujeres, sino de más oportunidades para más mujeres. El objetivo es preparar a las mujeres para lograr un pool de talento más amplio y así equilibrar el camino para las todas las que se están formando”, sostiene.



Este año varias son las empresas que han logrado ser ejemplo de equidad de género, con la inclusión de una participación importante de mujeres en sus juntas directivas.



En ese panorama se destaca el caso de Promigas (60%), Grupo Argos (42,9%), Bancoldex (40 %) y Colpatria Red Multibanca (42,9%).

Este año, las empresas que aún no tienen ninguna mujer son 32 y no 48 como en el 2020. iStock

Alexander Guzmán llama la atención, en particular, sobre los casos de las compañías Carvajal Empaques y Bbva, pues gracias al banco de hojas de vida de mujeres que tiene la institución ahora son emisores que tienen mujeres en sus juntas directivas y antes no las tenían.



MIRADA DESDE LA BOLSA



La Bolsa de Valores (BVC) analizó desde su perspectiva los avances de las mujeres como miembros de juntas directivas de las empresas que hacen parte del nuevo índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, en línea con el trabajo del Cesa.



Si bien anota que tradicionalmente la juntas están conformadas mayoritariamente por hombres, desde hace cinco años se ha incrementado la presencia de mujeres.



Las 25 empresas que componen el índice accionario tienen en promedio un 19% de mujeres en sus juntas, aunque ya hay una compañía (Promigas) en la que hay mayoría femenina. Allí, tres de los cinco miembros principales son mujeres: María Lorena Gutiérrez, María Virginia Torres Cristancho y Claudia Betancourt Azcárate.



Según la BVC, el Grupo Argos también tiene buena presencia de mujeres en su junta, con 43%, seguida por el Grupo Energía de Bogotá con el 33%.



En Ecopetrol, la empresa más grande del país y también la más importante del índice MSCI Colcap, este año se incorporó la exministra de Educación, Cecilia María Vélez.

Según la Bolsa de Valores de Colombia, la participación femenina en su conjunto pasó de ser del 17% con 26 miembros de junta, al 19%, correspondiente a 30 líderes al cierre de las asambleas del 2021.

60 % de la junta directiva de Promigas son mujeres.

La entidad dijo que el mercado de capitales colombiano avanza en el propósito de trabajar por la equidad de género, el cual ha sido impulsado por la BVC y que de manera voluntaria se ha sido incorporado en dichas empresas, posicionando a este grupo en 400 puntos básicos por encima de la media de las compañías a nivel regional.



Aparte de las ya mencionadas, otras siete tienen representación de mujeres en sus juntas entre el 20% y el 35% y ocho tienen representación entre el 10 y 15%.



De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, todavía hay un reto para tres empresas del índice, que aún no han incluido a una líder en sus juntas. Además, este año se incorporaron cuatro mujeres a estos órganos de dirección y tan solo una salió y fue reemplazada por un hombre.



En la Bolsa ingresaron al Consejo Directivo como miembros independientes la exministra María Fernanda Suárez y la exviceministra María Ximena Cadena, sumando tres mujeres al Consejo Directivo, junto a Aura Marleny Arcila, quien se mantuvo en el equipo como miembro no independiente.



