Franquicias en el exterior, en plan de expansión de Mercari

Mercari, la cadena de productos de panadería y pastelería, programa la expansión de su concepto para el próximo año a nivel nacional e internacional.



Así lo anuncian las fundadoras, las hermanas Andrea (A.A.) y Manuela Arizmendi (M.A.), al celebrar también un desarrollo de sus brownies, gracias a una alianza con la multinacional Nestlé.



¿Cómo han crecido?

A.A. Mercari nació en el 2012 como una tienda de regalos que tenía un café y que ofrecía productos de panadería y pastelería. Funcionó así durante dos años, pero nos dimos cuenta que eso era lo que se prefería y decidimos mirar hacia nuestras raíces, nuestra familia materna que ha sido cocinera y pastelera. En el 2015 nació Mercari como marca de pastelería y panadería, con los regalos como concepto. Actualmente tenemos 7 y otros dos que operan para domicilios. El 17 de diciembre abriremos el octavo en Fontanar.



¿Cómo ha evolucionado el portafolio de productos?

​

M.A. Estamos enfocados en productos inspirados en técnicas artesanales y tendencias internacionales. Lo que más sobresale ahora es la línea Brownie Melcochudo ‘Hecho con Milo’. Esperamos comercializar más de 500.000 unidades en los próximos seis meses. También tenemos pasteles, galletas, panes, tortas, pero nuestro brownie tiene una diferenciación en el mercado. Precisamente, por ser el más vendido empezamos a generar innovaciones y ofrecemos el primero de red velvet del mercado, empacado, en supermercados. En ese camino apareció la propuesta de Nestlé de hacerlo con Milo.



¿Cómo van en los supermercados?

​

A.A. Tenemos tres grandes canales de venta. Está la comercialización directa al cliente y domicilios. En B2B tenemos Horeca (Hoteles, restaurantes, casino) y luego está la línea de retail con el brownie clásico. Al inicio del año se comercializaba en 80 puntos de diferentes cadenas, hemos ampliado nuestras negociaciones y vamos cerrar el año con cerca de 250.



¿Qué representa cada canal en ventas?

​

M.A. Un 10% de las ventas son a través de las cadenas. 10% es en Horeca, y el resto está concentrado en nuestros puntos propios.



¿Cómo producen?

​

A.A. Tenemos un centro de producción en Bogotá. En los puntos de venta se terminan ciertos procesos y unos productos llegan terminados. Tenemos una infraestructura logística que nos permite entregar diariamente para garantizar la frescura y la calidad que nos identifica.



¿Cómo les va en ventas?

​

M.A. Por política interna no podemos dar cifras, pero podemos decir que pese a las circunstancias vamos a cerrar el año con un crecimiento mayor a 15%. Y proyectamos crecer entre el 15% a 20% en el 2024.



¿Los puntos propios están en Bogotá solamente?

​

A.A. Sí, precisamente, estamos en un proceso de expansión. Creemos que el próximo año podemos empezar a abrir en un par de ciudades más con puntos propios.

También consideramos la posibilidad de llegar a otros países en Latinoamérica por medio de franquicias.



Además de tener presencia en las grandes superficies, contar con dos ubicaciones en el aeropuerto de Bogotá desde hace 7 años nos ha favorecido porque los viajeros han permitido que la marca y los productos sean reconocidos.



¿En qué países buscan estar por franquicias?

​

A.A. México, Ecuador principalmente. También España.



¿Cómo han enfrentado los aumentos de costos de producción y la inflación?

​

M.A. Pese a que hemos tenido un buen desempeño los retos al interior de la operación han sido muy difíciles. Primero, cuando empezó la pandemia nos endeudamos con nuestro centro de producción y eso nos generó mucha presión, luego llegan los paros y también sufrimos.



Después vino el incremento de precios y en el último año tuvimos que hacer tres aumentos, esperamos darles un alivio a los consumidores más adelante. Ahora llega el impuesto a los alimentos procesados.



Hay muchas cosas que no son fáciles desde el punto de vista del emprendimiento.

Uno se siente un poco solo y ve que querer dar un producto de alta calidad y a un buen precio, no es tan sencillo.



¿Qué tanto ha sido el incremento, pensando en un brownie?

​

M.A. De noviembre del año pasado a hoy el incremento ha sido del 30%, lo cual es una barbaridad. Hoy, en promedio, una unidad está entre $6.900 y $7.400.





