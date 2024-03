Acero para el Metro de Bogotá, en las cuentas de PazdelRío

Después de un 2023 con pérdidas a causa de las altas tasas de interés, Acerías PazDelRío apuesta por mantener este año su cuota de participación de mercado de 22%. Así lo señala el presidente de la compañía, Fabio Galán, al señalar que existe confianza en una reactivación de la demanda en la segunda parte del año. Ya abastece de acero el Metro de Bogotá.



¿Qué destaca del 2023?



Tuvimos un 2023 muy satisfactorio en un escenario de baja demanda. Tuvimos un Ebitda de $155.000 millones y una pérdida de $30.000 millones que se explica básicamente en las altas tasas de interés, fruto de los créditos tomados como capital de trabajo. También por una competencia desleal de países no TLC que hicieron que los precios en el mercado colombiano fueran a la baja más o menos en un 38%. Registramos una facturación de $1,5 billones, un poco inferior al año 2022 que fue 1,6 billones.



Mantenemos nuestra participación de 22% en el mercado que para nosotros es muy importante y la defendimos ‘a capa y espada’ y aquí toco el tema de las importaciones especialmente en alambrón de China y Rusia y de barras en el caso de Perú que afectaron el mercado.



(Le recomendamos: Gobierno confirma viabilidad de subterranizar parte del Metro de Bogotá).



¿Cuál es la situación con Perú?



El Comité Triple A recomendó la imposición de una medida de salvaguardia provisional consistente en un contingente de 29.529,03 toneladas, cuyo arancel ‘intra cuota’ es del cero por ciento (0%), con el fin de garantizar el acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres últimos años y un arancel ‘extra contingente’ del 14,5%, ambos por un periodo de 2 años.



No obstante, en lo transcurrido de 2024 y con posterioridad a la recomendación del Comité Triple A, las importaciones de barras originarias de Perú se han incrementado sustancialmente y entre enero y la primera semana de marzo de 2024, han ingresado al país un acumulado de 10.007 toneladas, que representan el 34% del volumen del contingente definido por el Comité.



Debería estar en un corto tiempo saliendo el decreto por la distorsión de preciosa la baja que ha generado Aceros Arequipa, afectando el mercado nacional.



¿Ha pasado algo con las preocupaciones en torno a importaciones de Rusia y China?



Entendemos que este es un trámite que tiene unos procesos y unos tiempos y el Ministerio debe presentar un informe técnico ante el Triple. Lo próximo que debe suceder es que esta comisión se reúna. De nuestra parte, como PazDelRío hemos entregado desde octubre que se radicó el caso y a lo largo de estos meses informes que nos ha solicitado el Gobierno. Esperamos que se reúna prontamente la comisión.



¿Cómo aprovecharán las bajas tasas de interés?



La iniciativa nuestra como compañía es renegociar las tasas, ya nos hemos sentado con los bancos a hacerlo para que las tasas queden como viene la tendencia, a la baja. Eso puedo ayudar, sin lugar a dudas. En conversaciones con los bancos el año pasado, nos indicaban que entendían la realidad de financiamiento de la industria, principalmente, y que muchas de las pérdidas que tuvieron compañías del sector real se debieron a sus necesidades de capital de trabajo vía bancos. Hoy también vemos que hay un comportamiento comercial de los bancos de entender esa realidad, pues tiene que mejorar para que el sector vaya caminando mejor de la mano de su capital de trabajo.



(Más: ‘Pobres le pagarán a los ricos su valorización’: Petro reacciona a propuesta de Uribe).



¿Hay cautela para nuevo endeudamiento?



La industria siderúrgica, en general, es intensiva en capital de trabajo. Estimamos mantener nuestro endeudamiento en los cupos del año pasado del orden de los $360.000 millones.



¿Por qué reducir el Capex, y cuál será el enfoque?



Ordinariamente oscila entre $70.000 y $80.000 millones. El año pasado utilizamos un incremento del Capex para prever reparaciones y un proyecto que es el mantenimiento de nuestro alto horno, por lo cual se utilizó una mayor disponibilidad de Capex - $124.000 millones-, para poder mantener la capacidad y confiabilidad de la producción y abastecer el mercado.



¿Cómo ve las perspectivas para el 2024 y cuáles son las metas?



Vamos a mantener nuestra participación del 22%. Dentro del escenario de las variables macroeconómicas estamos viendo una mejor inflación, un mejor comportamiento de las tasas de interés que permitirán que mejore la demanda de consumo de productos de acero y, especialmente, la toma de decisiones por parte del consumidor hacia la compra de vivienda de cualquier tipo.



Algunos clientes nuestros creen que la activación de la vivienda va a ser un determinante en la generación de la demanda y entendiendo que existen recursos para que ello se de, nos lleva a pensar que el segundo semestre puede ser más positivo para la vivienda, al igual que en el mercado de la infraestructura donde se mueve la mayor parte del acero, también el cierre de algunos proyectos de 5G.



Vemos en el horizonte cercano el Metro de Bogotá que ya está consumiendo acero, estamos vendiendo para este proyecto. Y en un horizonte de mediano plazo el Regiotram y la PTAR Canoas que son grandes obras para el país, que pondrán un potencial de crecimiento y una señal de reactivación apalancada necesariamente en los planes de inversión de los nuevos mandatarios locales y regionales.



(Lea: ¿Cuál es el impacto de la tarifa de peajes en la inflación colombiana? La CCI responde).



¿Y la meta en ventas?



Pensamos mantener un resultado en Ebitda igual al del año pasado, $155.000 millones, y en ingresos estar por los $1.6 billones. El año pasado cumplimos 75 años y estamos asegurando un crecimiento para la compañía fundamentado en la sostenibilidad, un concepto importante porque envuelve factores tales como la innovación y agregar valor, no solamente económico, sino social.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodistade Portafolio