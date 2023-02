Los obstáculos que frenan el avance de peajes electrónicos en el país

Desde hace un año, el país tuvo un giro de 180 grados tecnológico en el cobro de peajes. El sistema de interoperabilidad, que empezó a regir desde febrero de 2022, prometía revolucionar el tradicional pago en casetas para paso entre vías, haciéndolo de manera digital a través de un ‘tag’.



De nueve estaciones que emprendieron este camino, 101 se han sumado a la fecha, es decir, hay más de 108 habilitados (de 185). Sin embargo, pese a los esfuerzos por poner en marcha este proyecto, varios tropiezos se han visto en el camino, lo que ha hecho que ante la Superintendencia de Transporte hayan llegado 86 quejas por fallas en su funcionamiento.



“Los operadores están obligados a prestarle el servicio a todos los usuarios de los cinco intermediadores, si se está presentando alguna anomalía que afecte al usuario, el operador está en la obligación de solucionarlo inmediatamente, de no ser así, la Supertransporte debe intervenir”, señaló el Ministerio de Transporte a Portafolio.



Según la Superintendencia de Transporte, se han presentado cerca de 86 quejas por dos reclamos puntualmente: por concesiones de carreteras y/o operadores de estaciones de peaje que no se han habilitado ante el ministerio de Transporte, o por concesiones de carreteras y/o operadores de estaciones de peaje que cuentan con habilitación por parte del ministerio de Transporte que no han comenzado a interoperar con la totalidad de los 5 Intermediarios del sistema IP/REV.



Copiloto, una de las marcas autorizadas por el Ministerio de Transporte para este servicio, que está en más de 101 peajes a nivel nacional, reconoce que se han presentado dificultades y manifiesta que si bien se ha generado un avance en materia tecnológica, hay problemas en el funcionamiento de estos pagos.



Esto “dado que es la primera vez que en Colombia se inicia con un sistema interoperable y a nivel nacional, se han presentado intermitencias por ajustes en algunos carriles de las plazas de peajes o en la plataforma del mismo Ministerio de Transporte, que es donde se centraliza la información”, indican.



El sistema de ‘tag’, es decir, la etiqueta pegada en el panorámico del vehículo, que habilita el pago mediante un código de barras, si bien ha permitido en la mayoría de los casos evitar colas para pagar en la caseta del peaje, existen reclamos por la no exclusividad del carril, lo que ha hecho que este problema no se solucione de fondo.

Según el Ministerio de Transporte, la ley no obliga a los puntos de cobro a crear un carril exclusivo para su recaudo, si no pide al menos un carril mixto para este pago, lo cual ha hecho que se presenten quejas por las demoras.



“De acuerdo con la resolución debe existir mínimo un carril mixto en cada sentido, que permita el paso de los usuarios con TAG; sin embargo, es potestad de la concesión si lo deja exclusivo. Algunas concesiones que cuentan con un número significativo de carriles han optado por dicha decisión; sin embargo, un gran numero aún tienen carriles mixtos, lo que por supuesto ha generado dificultades y quejas de los usuarios por la congestión en estas líneas de peajes que combinan efectivo y electrónico. Este caso ya fue escalado a las concesiones y al Ministerio para revisar la posibilidad de ajustar la resolución y exigir un carril exclusivo dado que es la única forma de generar un beneficio real al usuario y lograr el objetivo que busca la interoperabilidad de peajes a nivel nacional”, dice Copiloto.



Además, continuar con las filas, otro problema que se ha presentado es el no pago automático, lo cual ha ralentizado la meta de agilizar los cobros por las casetas. Según Copiloto, cuando los cobros no se realizan de manera automática hacen de manera manual.



“Por otro lado, también se ha encontrado que algunas concesiones realizan mantenimientos del carril Colpass (sistema autorizado por el Gobierno para el recaudo) en horarios donde el usuario viaja con mayor frecuencia y esto afecta la presentación del servicio, dado que no tienen carriles alternos para atender a los usuarios con ‘tag’”, indica Copiloto a Portafolio.



Actualmente, varias concesiones de primera, segunda y tercera generación tienen caseta de cobro electrónico. Milton Díaz - CEET

Dudas sobre el sistema de ‘tag’

En Colombia se han habilitado únicamente cinco marcas para prestar el servicio: Gopass, Copiloto, Facilpass, Flypass y Vía Rápida.



Sobre dudas de seguridad, según Gopass, reitera que en su caso no se han presentado reclamaciones por dobles pagos en los puntos de peajes, además que no es posible clonar el ‘tag’, ya que es encriptado y único para cada vehículo.



No obstante a las reclamaciones por carril exclusivo, en algunos puntos del país se ha implementado un carril único para estos pagos, y actualmente son 20 estaciones que lo tienen implementado.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio