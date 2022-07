Planes de inversión que tiene la multinacional PepsiCo para Colombia

La multinacional PepsiCo inauguró el año pasado una planta en Medellín y ya, desde sus oficinas principales en Nueva York, se discute en ampliar las capacidades para producir más en los próximos años, revela Carlos Pacheco, director comercial para Colombia.



En diálogo con Portafolio, el alto directivo dice que el panorama es favorables para sus marcas, con novedades que incluye, en pocos días, un cambio de imagen del popular De Todito.



¿Cómo les ha ido?



El 2021 fue bueno, luego de un 2020 contraído. Cerramos cerca de los US$440 millones en ventas, más del 20% frente al 2020 pero doble dígito frente al 2019, lo que indica que recuperamos la tendencia, con todo y el paro. Estamos con la expectativa de afrontar en el 2022 una normalización luego de la pandemia. Este año viene con un crecimiento similar y estamos proyectando vender cerca de US$ 550 millones en Colombia.



¿Así va el primer semestre?



Esperamos crecer y llegar a doble dígito este año y estamos excediendo ese objetivo. Los resultados no solo han sido buenos en ventas, participación de mercado y lanzamiento de productos, sino también en la reactivación de programas de sostenibilidad.



¿Qué metas tienen en esos programas?



Tenemos la meta global de que en el 2040 estemos sin emisiones de carbono y en el 2030 ser sustentables en agua. En Funza hemos avanzado y la idea es replicarlo en nuestra sede Oriente, en Medellín, en la que invertimos US$160 millones, poco a poco.

La idea es que máximo en tres años ya tengamos nuestras plantas secas, eso significa que no tomaríamos agua, sino que la necesidad diaria empieza a reciclarse al ciento por ciento y todo lo que se devuelva pasa por la planta de tratamiento y se puede reutilizar para temas como riego.



¿Cómo impacta el mayor costo de materias primas?



Hemos vivido, como todas las compañías, una fuerte presión de precios y, específicamente, en el caso de Colombia, un aumento muy fuerte en el precio de la papa, tuvo un pico muy alto y ha bajado sin llegar los niveles del año pasado. Hemos trabajado en eficiencia interna y hemos trabajado acuerdos favorables con los agricultores. Además, adecuamos los portafolios en tamaños y bajamos el monto del desembolso, hicimos mejores ofertas.



¿Han aumentado precios?



Sí, pero menos frente a los costos. Por ejemplo, en la categoría de papa tuvimos un incremento de 60% en materia prima pero nosotros lo hicimos entre el 20 y el 30%. Hemos evitado que todo el impacto vaya directo al consumidor.



¿Acuden a importaciones?



En materias primas de agro, plátano, papa o maíz, no importamos, lo hacemos con producto terminado. En los escenarios conservadores y más probables no estamos viendo importaciones de este tipo.



¿Qué novedades tiene el portafolio?



Venimos muy fuertes con la plataforma Flaming Hot y vienen otras innovaciones. En la tendencia saludable estamos en pruebas para traer hacia el 2024 proteína vegetal como garbanzos. En el país hacemos cambios con aceites más naturales y reducción de sodio. Y la imagen de De Todito se va a refrescar, especialmente con un empaque orientado al arte callejero.



¿Qué espera de la reforma tributaria y el cambio de Gobierno?



Sobre la reforma tributaria estamos muy pendientes para entenderla y acatarla como en todos los países donde operamos. El consumidor podría impactarse en los primeros meses si es muy agresiva pero no lo vemos como el mayor riesgo. En realidad nos preocupa para el 2023 el comportamiento de los commodities, seguimos viendo una presión de mayores precios. También estamos pendientes del tema cambiario por el incremento del dólar.



¿Tienen algún plan de inversión?



Seguimos con el trabajo en la planta de Oriente que se inauguró en el 2021. Es de 13 líneas y tenemos seis. Este año todavía quedan US$60 millones de los US$160 millones que costó la planta y que estamos ejecutando.



¿Qué representa Colombia para PepsiCo?



Luego de México y Brasil, Colombia es el tercer mercado más relevante en Latinoamérica a nivel de ventas. Ahora estamos en discusiones de más ampliaciones de esa planta hacia los próximos cinco años con nuevas capacidades de empaque que nos va a dar oportunidad de producir más en tortilla, De Todito o mixtos y extruidos que es donde vemos mayor potencial de crecimiento. El país es una de las opciones de crecimiento y desarrollo de la región que se presentan en Nueva York. El año pasado Colombia fue el país con mayor crecimiento en ventas en dólares y por eso está en la mira.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio