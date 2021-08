Petroleras de segunda línea, con pérdidas en el primer semestre

Al cierre del primer semestre del presente año, los resultados financieros en la operación petrolera del país muestran las dos caras de la moneda.



Mientras que Ecopetrol registró números positivos históricos, con una utilidad neta que superó los $6,8 billones, el otro lado corre por cuenta de las petroleras privadas, las cuales presentaron pérdidas en su tarea para el período enero - junio del 2021.



(Vea: El campo petrolero más antiguo del país tendrá 30 nuevos pozos).



Así, aunque los resultados financieros del semestre presentaron una notable recuperación en comparación con el mismo periodo del 2020, las hidrocarburíferas Canacol, Gran Tierra Energy, GeoPark y Frontera, aún mantienen pérdidas, las cuales se reflejan en los números en rojo de sus balances.



Caso contrario sucedió con Parex Resources, multinacional que logró mantener, y aún crecer levemente su operación en Colombia.



El paro nacional que derivó en las manifestaciones y bloqueos, sumado al tercer pico de la pandemia, le terminaron de pasar cuenta de cobro a las petroleras, que no tuvieron más remedio que mermar sus operaciones, paradójicamente con los precios altos en el barril de crudo en el mercado internacional.



(Vea: La Nación reduce a la mitad los tiempos para las consultas previas).



“Es infortunado que este incremento nos ha sorprendido con una producción en declive, incluso por debajo de los 700.000 barriles promedio día; es imperativo recuperar el bombeo y aprovechar este ciclo. Para lograrlo, es necesario que se viabilicen los proyectos, aplicar la ley en territorio para evitar y levantar los bloqueos, y garantizar las condiciones de entorno para el desarrollo de las operaciones. Ahí está nuestro principal desafío”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP).



NÚMEROS EN ROJO



Una de las primeras petroleras privadas en reportar perdidas en su operación fue Canacol, al informar sobre una importante disminución en sus resultados financieros consolidados del segundo trimestre y primer semestre del año.



Su utilidad neta registrada para los meses de abril, mayo y junio fue de US$1,91 millones, lo que representa una caída del 86%, si se tiene en cuenta que la obtenida en el mismo periodo del 2020 fue de US$14,09 millones.



Así mismo, la utilidad neta presentó saldo negativo con US$683.000 en comparación con la pérdida neta de $8,3 millones entre enero y junio de 2020.



Además, los ingresos disminuyeron 10% a US$59 millones en el segundo trimestre, y con respecto al semestre la variación de ingresos pasó de US$125,3 millones en 2020 a US$125,7 en el mismo periodo de este año.



Otra petrolera que anunció una leve caída en su producción y resultados financieros fue GeoPark, compañía que luego del cierre de la operación el pasado 30 de junio informó que la producción de petróleo y gas en el segundo trimestre disminuyó en 1%, respecto a los 36.912 barriles de petróleo por día que se extrajeron en el primer trimestre, debido a un decrecimiento en la extracción de ambos hidrocarburos en Colombia.



(Vea: Ecopetrol cerró el primer semestre con una ganancia récord).



“Gracias de nuevo a los colaboradores de GeoPark por sus esfuerzos, columna vertebral y profesionalismo en la gestión de nuestro negocio, incluso a través de cualquier volatilidad, como los recientes disturbios en Colombia. Tenemos seis plataformas operando en el país y estamos buscando en el segundo semestre que sea más activo, con mayor producción y flujos de efectivo”, señaló James F. Park, director ejecutivo de la petrolera.



En cuanto a otros resultados financieros del primer semestre (2020) de GeoPark, la tarea en Colombia le reportó ingresos por US$159, 1 millones y un beneficio operativo de US$79,1 millones, frente a US$227 millones en ingresos y un beneficio operativo de US$52,8 millones registrados en el mismo periodos del 2021.



OTRAS PETROLERAS



En la lista de las petroleras privadas que también registraron decrecimientos en utilidades y producción, está Gran Tierra Energy, cuya tarea enero - junio presentó pérdidas y menor producción ante la coyuntura por la pandemia.



La hidrocarburífera reportó ingresos por US$96,6 millones en el segundo trimestre del presente año, pero también informó una pérdida neta de US$17,6 millones.

Y la producción del trimestre promedió 23.035 barriles por día, un 14% más que el segundo trimestre de 2020, pero un 6% menos que enero - marzo (2021).



En la misma línea está Frontera Energy, cuyos ingresos de la multinacional petrolera en el primer trimestre por ingresos fueron de US$190 millones, lo que representan una marcada variación a la baja, frente al mismo periodo de 2020 cuando fueron de US$243,8 millones.



Sin embargo, entre enero y marzo del presente año, las ganancias fueron de US$51,5 millones, frente a las pérdidas vistas en 2020 en ese lapso que fueron de US$215 millones.



“De cara al futuro, aprovecharemos importantes oportunidades, como en el Bloque VIM-1, en el cual somos socios con Parex, y esperamos perforar dos pozos para evaluar más el bloque. Igualmente, continuamos aumentando la producción en el bloque CPE-6 y avanzamos en nuestro programa de exploración”, dijo Olrlando Cabrales, CEO de Frontera Energy.



PAREX RESOURCES, CON NÚMEROS POSITIVOS



Una de las petroleras privadas a la que no le fue tan mal en el primer semestre, es Parex Resources, cuya utilidad neta en el segundo trimestre fue de US$ 91,7 millones en comparación con la reportada en el trimestre anterior que fue de US$47,5 millones, y los ingresos fueron de US$ 19,3 millones en el segundo trimestre.



Además, informó que la producción promedio trimestral de crudo fue de 43.900 barriles promedio día lo que presenta un aumento del 18%. “El bombeo en el segundo trimestre del 2021 se restringió temporalmente debido a bloqueos de transporte que afectó la operación y suministros para las actividades de perforación y producción”, resaltó un comunicado.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio

En twitter: @AlfonsoLpezSur2

Correo: alfsua@eltiempo.com