Perfumes: cómo elegirlos según su piel y cómo aplicarlos correctamente

Hace unos días se celebró el Día Mundial de Fragancias, productos importantes en las ventas de las casas de cosmética y belleza.



(Vea: Musk lanza perfume para tener ingresos extra y 'poder' comprar Twitter).

Y es que este producto está identificado como un ‘imprescindible’ para hombres y mujeres que se preocupen por su imagen. No en vano, la diseñadora Coco Chanel decía que 'el perfume es algo invisible y, sin embargo, un accesorio inolvidable'.



Para los expertos, los aromas pueden conectar con recuerdos, emociones y personas, ya que conectan con una parte del hipotálamo y de nuestro cerebro. De hecho, un perfume puede ser parte de la identidad, de la personalidad y de la forma en cómo alguien se relaciona consigo y con su entorno.



Algunas notas de las fragancias van más allá de lo estético que pueda ser el oler bien, hay olores enfocados a otros aspectos como a la relajación y al bienestar, que pueden generar estímulos, aportar energía, frescura o vitalidad, no solo a las personas sino a los ambientes.



(Vea: Interparfums avanza en el mercado colombiano).



Así mismo, está claro que las fragancias no reaccionan o huelen igual en todas las personas, ya que cada tipo de piel es diferente y el PH de cada uno puede influir en el resultado final.



Virginia Herrera, gerente de perfumería Avon Colombia, presentó algunas recomendaciones para elegir la mejor fragancia acorde al tipo de piel:

1. Piel grasa: en este tipo de piel, la reacción de los perfumes es mucho más fuerte, por lo que una elección segura siempre serán las fragancias frescas, suaves, incluso los aromas frutales.



2. Piel seca: en este caso, es más difícil que se proyecten los olores, por lo que la intensidad de las materias primas dura menos tiempo sobre la piel. Perfumes con olores más intensos o incluso con mayor concentración de la fragancia pueden ser una buena opción. Otra opción para pieles secas son las fragancias amaderadas o florales, que serán más duraderas.



3. Piel mixta: esta piel es la que mejor se lleva con los perfumes, ya que el pH y el nivel de grasa está compensado; por lo tanto, el aroma del propio perfume no se verá muy alterado. En este caso puedes optar por cualquiera de las familias de notas olfativas: notas florales, orientales, frescas o amaderadas.



4. Piel sensible: las pieles sensibles no se llevan muy bien con aquellos perfumes con grandes porcentajes de alcohol, por lo cual es mejor optar por notas más naturales y frescas. También es recomendable hacer una prueba en una zona pequeña del cuerpo para verificar que no genere algún tipo de reacción o irritación en la piel.

Perfumes. Archivo

¿Dónde aplicarlo?

Luego de que identificar qué tipo de perfume va mejor según el tipo de piel, también es importante tener en cuenta algunas recomendaciones de uso para que perdure mucho tiempo el olor. Hay puntos estratégicos del cuerpo que ayudan a conseguir que el olor de una fragancia perdure más con nosotros tras la aplicación.



La muñeca, el pliegue entre el brazo y el antebrazo, el cuello o detrás de la nuca son zonas estratégicas para aplicar la fragancia, ya que de por sí, pueden concentrar mayor nivel de calor y generan mayor evaporación de agua de nuestra piel a lo largo del día, por lo que ayudarán a que desprendamos siempre el olor que estemos usando y que el aroma se perciba de forma más intensa.



(Vea: Perfumes, lo que más exporta el país en belleza, salud y aseo).



Hay quienes prefieren también esparcir el perfume al aire y luego ponerse debajo de las gotas de la esencia y que el perfume caiga sobre todo el cuerpo.



“Si bien, hay muchas técnicas y tácticas que pueden ser infalibles al momento de elegir el mejor perfume para ti y cómo aplicarlo, lo importante es sentirse seguros con el aroma que elijamos, que nos identifiquemos con él y que sea un complemento que no dejemos pasar en nuestra rutina diaria”, concluye Herrera.

PORTAFOLIO