La respuesta de Satena tras muerte de perro en vuelo Tolú - Medellín

Margarita Betancour, junto a su familia, tomó un vuelo desde Tolú hacia Medellín el pasado 18 de enero de 2022. En el viaje los acompañaba su perro, Kenzo.



La mascota fue transportada en un guacal a través de la aerolínea Satena. Sin embargo, el perro murió antes de que el avión aterrizara en el destino final. La causa de muerte: ahogamiento.



(Además: Wingo lanza servicio de transporte internacional de mascotas en cabina).

Betancour relata que su mascota se sintió desesperado e inquieto durante el trayecto en el avión y lloraba todo el tiempo.



"En repetidas ocasiones le dijimos a la azafata que nos permitiera sacarle la cabeza del guacal, pero no lo permitió. Nos obligaron a tenerlo encerrado y en el piso", relata.



De acuerdo con su testimonio, no pudieron tener el guacal en las piernas para que el perro los viera y se sintiera tranquilo.



(Además: Multa millonaria a EasyFly por caso de perro que murió en un vuelo).



En tres ocasiones le sacaron la cabeza para que él se calmara, pero la azafata los obligó a meterlo en el guacal y encerrarlo.



En un momento del vuelo, Kenzo dejó de llorar. Cuando abrieron el guacal se dieron cuenta de que el perro había fallecido, ahogado. Betancour y sus familiares intentaron salvarlo con respiración boca a boca y masaje cardíaco, pero no hubo mucho por hacer.

Estamos destrozados con un dolor enorme por una tragedia que se pudo haber evitado COMPARTIR EN TWITTER

LA RESPUESTA DE LA AEROLÍNEA



La aerolínea en la cual viajaron, Satena, respondió ante la denuncia con un comunicado.



(Vea: Proponen licencia remunerada por muerte de mascotas).



La empresa aseguró que cumplió con los protocolos y estándares de calidad que establecen en sus políticas y conforme a la normatividad aeronáutica colombiana. "Reiterando que el canino viajó en cabina de pasajeros con una temperatura y niveles de oxígeno adecuados", dijo.



La aerolínea destacó que otros pasajeros viajaron con sus mascotas en ese mismo vuelo, entre ellos dos perros de raza pomerania, bajo las mismas condiciones, "en un guacal de tela con ventilación sin afectación alguna".



Comunicado oficial de SATENA sobre el vuelo 7717 del 18 de enero en el que lamentablemente falleció una mascota a bordo de la cabina de pasajeros. #Kenzo pic.twitter.com/zVUKPPkcGu — SATENA es Colombia (@AerolineaSatena) January 19, 2022

"De manera previa al vuelo se informa a los usuarios las condiciones de transporte y los requisitos que debe cumplir, que contemplan, entre otras cosas, disponer de un carné de vacunación vigente y un guacal con un tamaño apropiado", escribieron.



"Estamos destrozados con un dolor enorme por una tragedia que se pudo haber evitado", manifestó la familia, pidiendo mayor consciencia sobre las condiciones en las que viajan los animales en los aviones.



PORTAFOLIO