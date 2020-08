Pese a la pandemia y precios, Ecopetrol logró utilidades

Aunque Ecopetrol registró en el segundo trimestre del presente año una caída de prácticamente el 100% (99,3%) en su utilidad neta, los cerca de $25.000 millones que obtuvo en sus ganancias, le permiten salir airosa en su operación si se compara con otras petroleras del mundo.



(Ingresos de Ecopetrol cayeron 53% en el segundo trimestre).

Y pese a que la tarea de la hidrocarburífera nacional, entre el 1 de abril y el 30 de junio, estuvo enmarcada por la caída en los precios del petróleo y la emergencia sanitaria por la covid-19 que derivó en el decrecimiento de la demanda de combustibles en el mundo, al final del balance no presentó números en rojo.



“Los resultados de Ecopetrol obedecen a la caída del precio y a la baja demanda mundial por las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos para afrontar la pandemia por la covid 19. Pero lo que llama la atención de sus ganancias, y que cabe destacar, es que en medio de la actual coyuntura la empresa generó utilidad y no pérdida, lo cual demuestra que hay solidez financiera. Otras petroleras estatales como Pemex han revelado pérdidas cuantiosas derivadas de la actual crisis”, señaló Inés Elvira Vesga, senior counsel de Holland & Knight.



En el mismo sentido, Nicolás Arboleda, asociado del área de práctica Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie, subrayó que “Ecopetrol, como muchas de las empresas petroleras del país y del mundo, han vivido una ‘tormenta perfecta’ que ha afectado sus ingresos durante el segundo trimestre de 2020, principalmente causado por la baja demanda del petróleo y la elevada oferta, que conllevó a cifras nunca antes vistas en niveles de almacenamiento de crudo globalmente. Ante una caída tan abrupta en la demanda, los precios internacionales están bajos y todo ello, sumado a los efectos de la pandemia sobre el consumo del petróleo, han causado un trimestre malo para las petroleras. Esta coyuntura ha aplicado a empresas como BP y Shell, quienes también vieron una significativa reducción de ingresos.



Así, a la hora de comparar la operación de Ecopetrol con respecto a otras petroleras de talla mundial, teniendo como telón de fondo la actual coyuntura, a la estatal colombiana no le fue tan mal, si se compara la tarea la tarea con otras hidrocarburíferas de mayor tamaño y operación cuyas las pérdidas registradas fueron de más del 100%.



Un análisis comparativo realizado por la firma Capital IQ con base en los informes financiero de cada empresa en el segundo trimestre, y al cual tuvo acceso Portafolio, indica que la utilidad neta de Ecopetrol solo es superada por la estatal tailandesa PTTEP, la cual registró una caída del 50,5%, y supera a Equinor (-130,2%), ConocoPhillips (-143,3%), Repsol (-316,8%), Chevron (-167,2), Total (-242,1%) y Shell (-301,7%).



LOS RESULTADOS



En línea con las expectativas anunciadas al cierre del primer trimestre del presente año, ya que dejaba entrever lo que sería la operación en los tres meses siguientes.



“Durante el mes de abril se observó el peor comportamiento de los precios del crudo desde que comenzó la crisis. La acumulación de inventarios y la contracción de la demanda generada por las medidas de aislamiento social implementadas a nivel global llevaron a una reducción del 38% en el precio del crudo Brent, incluso por debajo de US$20 durante algunas jornadas”, explicó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Agregó que, durante el segundo trimestre las ventas de los principales productos de la petrolera presentaron una disminución del 46% frente al promedio de 2019, principalmente en jet (-89%), gasolina (-46%) y diésel (-35%).



Ante la nueva coyuntura, la administración de Ecopetrol realizó un rápido ajuste financiero y operativo sobre tres ejes: estricta disciplina de capital; protección de la caja y eficiencia en costos; y crecimiento de reservas y producción rentable.



Sumado a lo anterior, el panorama se despejó a mediados de mayo cuanto empezó a subir la cotización en el barril de petróleo, referencia Brent para ubicarse en cerca a los US$40, lo que le permitió a la petrolera nacional cerrar la operación en el segundo trimestre con una utilidad neta de $25.000 millones, un Ebitda de $1,9 billones y un margen Ebitda del 23,6.



Y si bien, la producción entre el 1 de abril y el 30 de junio fue de 677.000 barriles promedio día (bpd) por el cierre obligatorio de 300 pozos, y la operación a media marcha de varios de sus campos petroleros, el panorama en este frente se esta despejando, y muestra de ello es que a la fecha ya se reabrieron más de 200 pozos.



Por su parte, otros resultados de la operación de Ecopetrol en el segundo trimestre registran que, en cuanto a los ingreso por ventas, estos decrecieron un 53,9%, así como lo gastos operativos en un 99,8%, y el segmento de transporte (que en muchas ocasiones equilibra las fianzas de la compañía) cayó un 13,6%.



Se rescata el flujo de caja de la petrolera, el cual está en $15 billones, $3 billones más con respecto al primer trimestre de 2019.



Del nuevo plan de negocios de Ecopetrol, se destaca una inversión orgánica de US$11,000 millones a US$13.000 millones, de los cuales entre US$3.000 – US$3.400 millones se invertirán en el 2020.

​

​Alfonso López Suárez