“Pese a mejora, haremos el 60% de las ventas del 2019”: On Vacation

Con la expectativa de que aporte al crecimiento del segundo semestre del año, la firma On Vacation abre desde hoy la operación en Amazonas, que estaba suspendida por la crisis sanitaria. Laura Muñoz, presidenta de la compañía hace un balance sobre el primer semestre y es optimista sobre las perspectivas de la industria. En la reactivación, es clave recuperar la conectividad aérea, plantea.



¿Cómo terminan el primer semestre?



Nuestras cifras se están comparando directamente con 2019. Si bien estudiamos 2020, de marzo hacia adelante fueron cifras cero.



Este año, a cierre de mayo logramos movilizar casi 64.000 viajeros, eso nos dio una ocupación del 94% de nuestros paquetes y el 81% de nuestras camas hoteleras, a pesar de que a la fecha no hemos podido abrir Amazonas que está previsto abrir mañana -1 de julio- con 252 habitaciones.



Tenemos buenas cifras de ocupación, la planeación que se hizo fue acotada a la nueva realidad. He visto cifras de Estados Unidos y está llegando al 50-60% de ocupación, y nosotros estamos 20 puntos por encima, y de la media nacional también estamos varios puntos por encima porque tenemos un ejercicio de venta desde el 2019 y 2020 incentivando a viajar desde este año, el próximo y hasta 2023. Creo que la marca no ha dejado de impulsar a la gente para que se motive.



¿Cómo se comparan estos porcentajes con el 2019?



Definitivamente, este año vamos a hacer el 60% de la venta del 2019, así está nuestro plan. Hay algunas limitantes. Por ejemplo, nuestro aforo cambió para que los huéspedes estuvieran más cómodos en las habitaciones y los restaurantes. Esto no nos permite tener el volumen del 2019. Nos ajustamos a lo permitido por las normas.



¿Qué va a pasar con Amazonas?



Nosotros abrimos el hotel en diciembre del 2020 con la ilusión de mantener la operación, pero llegó el tema de la cepa brasileña y se tuvo que cerrar el destino. Ahora esperamos abrir desde mañana gracias a que está avanzado el plan de vacunación.



¿Qué implica que en las ciudades ahora aumenten las restricciones?



En On Vacation hemos fortalecido nuestra flexibilidad y nuestra adaptabilidad y hemos generado muchas herramientas de comunicación con el viajero. Si hay decisiones en ese sentido por parte de las autoridades, yo creo que estamos en capacidad de abordarlo, aunque no es el ideal porque tenemos un plan de negocios.



¿Cómo les va con Estados Unidos, hoy destino para turismo y vacunación?



Nosotros lo incluimos desde el 16 de junio para la gente de Medellín y nuestra intención de apertura del destino se viene estudiando desde hace mucho, antes de que apareciera como una tendencia para irse a vacunar. Más allá de la vacuna, un plan que va a generar interés de corto aliento, queremos seguir con nuestra causa de tener mayor portafolio de destinos.



¿A nivel internacional qué destinos tienen?



Nuestro ‘top’ es Cancún. México sigue con una de las mejores ofertas turísticas del mundo, es un destino completo en gastronomía, en sitios de interés, en actividades, en parques que combinan parques con playa. La oferta la estamos ampliando. Y esperamos definiciones de Panamá, Cuba y Curazao para retomar porque hay restricciones.



¿Se está dando la reactivación en el sector?



Creo que hay entes del Gobierno que la han apoyado fuertemente, con los alivios. Pero creo que este es un tema de confianza, el tema social no estuvo fácil en mayo y junio, y creo que no han permitido ese boom. Creemos, y las cifras lo indican, que las ocupaciones han sido exitosas y que a la gente le interesa viajar. La reactivación va a crecer pero no será inmediata. Esto, atado a la disponibilidad aérea. Si las aerolíneas logran disponibilidad, frecuencias y operación nocturna, creo que eso va a ayudar a que haya más oferta y una buena dinámica de precios, que haga que los viajeros se movilicen.



¿Se reactivarán los viajes de negocios y eventos?



Hay ansiedad de esos viajes. Se está a la espera de una mayor vacunación, menos restricciones y más capacidad de aforo para poder juntar más personas. Es un tema de tiempo. Hay ansiedad de esos viajes.



Constanza Gómez Guasca