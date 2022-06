‘Más que nunca, organizarse es la clave para emprender’

Ayudar a las madres primerizas en todo lo relacionado con el sueño seguro infantil se ha convertido en el principal objetivo del emprendimiento colombiano Petite Lou, Baby Products, enfocado en los protectores de bebés mientras duermen, mejor conocidos como sacos para dormir (Baby sleeping bags).



María Margarita Castaño y Alejandra Vega son las dos jóvenes fundadoras detrás de este proyecto que inició en plena pandemia y que hoy cuenta con su propio e-commerce, tres líneas de productos y una comunidad de madres que abordan los temas más relevantes de la maternidad.



“Luego de que nació mi hija Lourdes, médicos en los Estados Unidos me recomendaron que la bebé no durmiera con cobijas para evitar que se tapara su cabecita, la sugerencia era que durmiera en un saquito (sleeping bag) especial para bebés. Sin embargo, en Colombia conseguir uno de estos protectores era muy difícil y de esa necesidad surgió la iniciativa de crear Petite Lou”, comenta María Margarita Castaño, cofundadora del emprendimiento.



Si bien estas dos jóvenes tenían una idea clara del negocio y un propósito establecido, la investigación, afirma Alejandra Vega, fue clave para dar el siguiente paso de crear un producto que se adaptara a las necesidades de los bebés a la hora de dormir y que contara con los mejores estándares de calidad.



“Cuando Tita (María Margarita) me contó de la idea me encantó, pero sabíamos que teníamos que investigar e informarnos mucho. Nosotros queríamos crear una marca con propósito, queríamos abanderarnos con todo lo relacionado al sueño seguro infantil, poder llegar a las familias y explicarles a los padres la importancia del sueño seguro en los bebés y que encontraran una marca preocupada por comunicar, dar consejos y brindar un producto de calidad”, señala Vega.



LÍNEA DEL TIEMPO



Si bien la pandemia fue el principal reto que tuvieron estas emprendedoras, señalan que la organización y crear una línea de tiempo de trabajo las llevó a lanzar oficialmente la marca en septiembre del 2020 y apostar por la venta a través de su página web oficial.



“Cuando se emprende hay que estar concentrados totalmente, al principio fue complejo porque en medio de la pandemia todo estaba cerrado, así que nos trazamos una línea de tiempo para definir los objetivos que teníamos que cumplir durante todas las semanas. Además, definimos cuáles serían las funciones de cada una y a partir de eso logramos consolidar el producto y lanzarnos al ruedo”, narra a Portafolio Alejandra Vega.



Otro de los desafíos que encontraron en su proceso de desarrollo fue todo lo relacionado con la materia prima, en la que se incluían las telas. Sin embargo, el trabajar con diferentes proveedores locales y nacionales y conocer de cerca cómo opera la industria las llevó a completar sus ventas y en menos de tres meses llegar a su punto de equilibrio.



“Pienso que nos ha ido muy bien en todo este proceso, en el segundo mes de tener nuestros productos al alcance de los clientes llegamos al punto de equilibrio, lo que nos motivó a seguir trabajando. Hablando un poco de cifras, durante nuestro primer año llegamos a nuestra meta de venta que eran más de $200 millones, y este año esperamos cerrar con más de $300 millones en ventas”, afirma Castaño.



Ad portas de cumplir dos años en el mercado, la marca Petite Lou, que cuenta con un equipo de trabajo conformado por siete personas, se proyecta a incluir nuevos productos que complementen el catálogo que tienen actualmente disponible, como lo son los baberos y los cinturones especiales para aliviar los cólicos de los bebés.

“Nuestro plan es que la empresa siga creciendo y la idea que tenemos es seguir incorporando más productos para bebés, y que tanto los padres como las madres puedan encontrar todo lo que necesitan para el cuidado de su hijo en un mismo lugar”, añade Vega.



CONSEJO PARA EMPRENDEDORES



Su consejo para los emprendedores colombianos es “que sigan adelante con sus ideas y que materialicen sus sueños”.



“Emprender muchas veces es desafiante porque requiere de tiempo, sacrificio e inversión que sale de nuestros bolsillos. Sin embargo, es satisfactorio ver esos objetivos que se trazan. Hoy más que nunca la organización es clave para emprender”, afirma Alejandra Vega.



Asimismo, María Margarita Castaño destaca que el trabajo en equipo y definir un propósito para llegarle a los consumidores es fundamental para que se consoliden grandes proyectos.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO