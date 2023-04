Petro pide que trabajadores estén en la junta directiva de Ecopetrol

Ecopetrol atraviesa por varios cambios sumados a la salida de su presidente Felipe Bayón, quien ocupó el cargo hasta el 31 de marzo.



En días anteriores a eso, se realizó la Asamblea General de Accionistas que eligió una nueva junta directiva de nueve miembros.

(Vea: Accionistas de Ecopetrol aprobaron distribución de $33 billones).

Y este domingo 9 de abril, el tema volvió a ser conversación después de que el presidente Gustavo Petro trinara: “Ecopetrol fue fundada por la insurrección de los obreros petroleros de Barrancabermeja el 9 de abril de 1948. A ellos se debe esta empresa. No entiendo por qué, siendo una orden presidencial, los trabajadores de Ecopetrol no son parte de su junta directiva”.



Curiosamente, su Gobierno ha puesto 6 de los nombres de la actual junta, entre los que no hubo ningún representante de los trabajadores.



(Vea: Esto fue lo que generó que la SIC visitara la sede de Ecopetrol).



Casi al tiempo salieron a desmentir el apartado de la creación de la que es considerada la empresa más importante del país. “Ecopetrol nació cuando se reversó la concesión de Mares en 1951, pasando a manos del Estado”, señaló el politólogo Sebastián Bitar.

Ecopetrol fue fundada por la insurrección de los obreros petroleros de Barrancabermeja el 9 de abril de 1948. A ellos se debe esta empresa. No entiendo por qué, siendo una orden presidencial, los trabajadores de Ecopetrol no son parte de su junta directiva. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2023

Y es que en octubre de 2022 (tras su posesión como presidente) dio la orden de que se renovara la Junta y se esperaba que sus miembros hicieran parte hasta 2025. De hecho, había fichas claves para el gobierno como Saúl Kattan Cohen, a quien Petro nombró como presidente de ETB siendo alcalde de Bogotá.



Actualmente, el órgano de administración de Ecopetrol quedó conformado por:



(Vea: Ecopetrol: termina era de récords con inquietudes sobre el futuro).



- Saúl Kattan Cohen: presidente de la unta directiva y presidente del Comité de Tecnología e Innovación. Es economista de la Universidad de los Andes de Bogotá.



- Mónica de Greiff: miembro no independiente de la junta directiva desde octubre de 2022. Fue embajadora en Kenia y representante permanente ante Naciones Unidas para Medio Ambiente y Hábitat, fue presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Grupo de Energía de Bogotá.



- Gonzalo Hernández Jiménez: viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público. Doctor en Economía de University of Massachusetts y economista de la Universidad Javeriana.



- Claudia González Sánchez: fue miembro de la junta directiva desde marzo de 2018 hasta marzo de 2019. Actualmente es presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Corredores de Seguros (ACOAS), gremio que representa a los corredores de seguros.



- Gabriel Mauricio Cabrera Galvis: miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol desde octubre de 2022, vicepresidente de dicha junta directiva y presidente de su Comité de Compensación, Nominación y Cultura.



(Vea: Refocosta y EDF empezaron obras de la mayor planta de biomasa del país).



- Luis Alberto Zuleta Jaramillo: consultor en temas económicos y financieros, asesor del Comité de Auditoría de Bancolombia, Bango Agromercantil - Guatemala y Banistmo - Panamá, investigador asociado de Fedesarrollo, docente universitario y columnista.



- Esteban Piedrahíta Uribe: miembro independiente de la junta directiva de Ecopetrol S.A. desde abril del 2019 y presidente del Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad. Rector de la Universidad Icesi.



- Sandra Ospina Arango: ingeniera electricista, licenciada en matemática física de la Universidad del Valle, tiene un posgrado de transmisión y distribución de energía y magíster en generación de energía de la misma universidad.



- Juan José Echavarría Soto: fue miembro de la junta directiva durante cuatro meses en 2016. Actualmente es investigador asociado de Fedesarrollo y se dedica a la docencia universitaria.

EL TIEMPO