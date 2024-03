Reservas de grandes petroleras en Colombia muestran caída al cierre del 2023

A pocos días de que se conozca el Informe de Recurso y Reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los resultados de las principales compañías que ya han sido publicados generan alertas. Tal es el caso de Ecopetrol, Geopark, Frontera, Gran Tierra y Parex, entre otras. La mayoría de estas firmas petroleras muestra caídas, aunque con algunas excepciones.



Esto alerta sobre varios temas, incluyendo la capacidad del país para cubrir el abastecimiento propio, así como para las finanzas de la Nación.



En el caso de Ecopetrol, la principal productora y también la compañía con más reservas, reportó una caída de 6,3% en sus reservas probadas (1P), que bajaron de 2.011 millones de barriles equivalentes (crudo y gas) en 2022 hasta 1.883 millones de barriles al cierre de 2023. Esto significa que el índice de vida de las reservas pasó de 8,4 años a 7,6 años.



Sin embargo, los detalles de los recursos contingentes (2P y 3P) no se han dado a conocer al mercado, con lo que se desconoce cuál es el comportamiento de estos datos. En el informe de sus resultados del año pasado se informa que el reporte completo de recursos y reservas fue entregado al Comité de Reservas de Ecopetrol y la Junta Directiva, a la espera de su aprobación. No obstante, hasta el momento el documento no ha salido de estas instancias.



De acuerdo con fuentes del sector, esto puede tener peligros para la toma de decisiones por la limitación en los recursos para el análisis.



Incluso dijeron que algunas decisiones estratégicas que se estarían tomando no estarían alineadas con el rol de la empresa frente a las finanzas de la Nación.



La caída reservas se explicó principalmente por la baja en el precio promedio del crudo Brent al cierre de año, que fue de US$82 por barril, US$17 menos que durante 2022. Esto llevó a una disminución en 188 millones de barriles en el año, aunque se contrarrestó con la incorporación orgánica de 307 millones de barriles.



Andrés Duarte, director de renta variable de Corficolombiana, señaló que el resultado neto de caída muestra que la empresa está consumiendo más de lo que puede reponer.



Si bien esto no representa un riesgo de corto plazo en el abastecimiento del país, sí levanta alarmas para el mediano plazo, especialmente teniendo en cuenta que no se otorgarán nuevos contratos de exploración y producción durante este Gobierno.



Oscar Ferney Rincón, director ejecutivo de Acipet, explicó que estos datos, sumados a los de otras compañías muestran que hay una gran probabilidad de que a cierre de año las cifras del país hayan caído. Con esto, dijo que se podría ver comprometida la autosuficiencia en el abastecimiento.



Sin embargo, Rincón destacó que algunas empresas presentaron resultados en sus reservas probables (2P) positivos, “lo cual podría llegar a apalancar la producción y la incorporación de reservas cuyo reporte se verá reflejado en 2025”.



Al revisar los informes presentados por otras compañías se pueden ver también algunas reducciones en sus reservas.



En el caso de Parex, la compañía reportó unas reservas probadas de 112,5 millones de barriles de petróleo equivalente, principalmente explicado por crudo pesado. Esto también representa una caída frente a los 130,6 millones de barriles equivalentes que reportaron a cierre de 2022.



De acuerdo con lo presentado por la compañía, la caída en los datos de las reservas probadas y probables (1P y 2P respectivamente) también cayeron debido a “revisiones técnicas, que se centraron en el deterioro de activos en bloques no esenciales en el Magdalena medio, así como a en el bloque LLA-34 por el bajo desempeño de la delineación”.



De acuerdo con los datos de la petrolera, su índice de vida de reservas probadas cayó de 6,6 años a 5,4 años.



En el caso de Frontera Energy, si se analizan sus reservas para Colombia (teniendo en cuenta que opera también en Ecuador) se puede observar un leve descenso. Con corte al 31 de diciembre de 2023 presentaron 97,4 millones de barriles equivalentes, cifra por debajo de los 98,3 millones de 2022.



Según su información, en el caso de las reservas probables (2P) el campo Hamaca en su bloque CPE-6 aumentó en 42 millones de barriles equivalentes, contribuyendo en 25% al crecimiento en este indicador, que no compensó el neto.



Por su parte, Gran Tierra Energy reportó 74,3 millones de barriles, para sus activos de Colombia como de Ecuador. En el caso de esta compañía también se evidenció una subida en sus reservas probables, que ascendieron a 46,3 millones de barriles frente a los 36,7 que se reportaron en 2022.



Sin embargo, en el caso de Geopark, su saldo para Colombia tanto las probadas, como probables y posibles mostró un descenso.



En las probadas, es decir aquellas que son más fácilmente recuperables, hubo un descenso de 7% con lo que llegaron a 63,9 millones de barriles de petróleo equivalente.



Ahora bien, contando las reservas probadas y probables también hay una contracción, de 9%, al alcanzar 106,4 millones de barriles a cierre de 2023.



Julio César Vera, presidente de Xua Energy, explicó que uno de los factores además de precios que podría explicar las caídas es la menor actividad exploratoria y de desarrollo.



La caída en estas cifras generan alertas según los expertos consultados, por lo que llamaron a contar con estrategias que permitan garantizar el suministro.

Estrategias a analizar

Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dijo a Portafolio que su intención sigue siendo optimizar los recursos de los contratos ya asignados y mejorar las cifras de recobro mejorado.



Por su parte, Vera dijo que se necesita encontrar alternativas e incluso estímulos para acelerar la actividad exploratoria, “de tal forma que actividad que se va desarrollar en los próximos 5 años se pueda ejecutar máximo en los próximos 3 años”.



Oscar Rincón, director de Acipet, manifestó que solo el recobro mejorado es insuficiente, por lo que otras estrategias como incentivos fiscales, manejo de la conflictividad social e impulsar las inversiones podrían ayudar.

