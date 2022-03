Pfizer y Moderna enfrentan demanda por infracción en patente de covid

Alnylam Pharmaceuticals Inc. dijo que presento una demanda contra Pfizer inc. y Moderna Inc., por la presunta infracción de una patente para sus vacunas contra el covid-19.



"La patente se relaciona con los lipidos cationicos biodegradables de Alnylam que son fundamentales para el éxito de las vacunas de ARNm contra el covid-19", dijo la compañía con sede en Cambridge, Massachusetts, en un comunicado el jueves.



Alnylam dijo que no buscará una orden judicial ni intentará impedir la producción, venta o distribución de las vacunas. Moderna se enfrenta a una demanda de patente separada en Delaware por su vacuna contra el covid-19 de Arbutus Biopharma Corp. y Genevant Sciences GmbH.

